Visita a EU apegada a tradición de la política exterior mexicana: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana que su visita a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump puede ser percibida con fines electorales -debido a que el mandatario estadounidense está en campaña electoral por un segundo periodo- pero señaló que esta reunión está apegada a la tradición de la política exterior mexicana, por lo que indicó que esta visita es por el inicio del T-MEC, y para agradecer el que gobierno de la Unión Americana tenga un trato respetuoso hacía los mexicanos.

“Pues va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me da, que me otorga la Constitución Política de México.

- “Pero ¿reconoce que será percibida de manera electoral?”, se le preguntó.

- “Ah, pues sí, pero nosotros tenemos ya una tradición en política exterior, apegada a la constitución nuestra de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, yo me tengo que ajustar a eso.

“No soy igual que otros, yo voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía y voy también a agradecer el que el gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario informó que aún se desconoce si a esta reunión acudirá el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“No sabemos, ellos también tienen que decidir, es su agenda, creo que hoy iban ya a resolver, por eso les hablo de que hoy se da a conocer el programa”.

El presidente López Obrador aseguró que en estos temas siempre habrá polémica y cuestionamientos.

“Siempre aquí o en otras partes va a haber polémica sobre estos temas, es natural. Yo estoy como el dicho político de la época de liberalismo cuando se enfrentaba a Porfirio Díaz, que siempre está uno expuesto. Es un dicho según cual si la ensartas, pierdes; y si no la ensartas, perdiste. Si voy, ¿para qué voy?; y si no voy, ¿por qué no voy?”.

"Si no voy, soy aldeano de Macuspana, que me da muchísimo orgullo, y además no sólo de Macuspana, de Tepetitán Macuspana, Tabasco, que me da muchísimo orgullo mi pueblo; y si voy pues, ¿para qué me meto en cuestiones políticas si no voy a intervenir en cuestiones electorales? Porque yo no quiero que intervengan en cuestiones de México”.

López Obrador afirmó que en la reunión con Donald Trump se podría tratar la cancelación de la emisión de visas de trabajo, como la H2B, que afecta a alrededor de 60 mil mexicanos al año.

“Nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos y cuando actúan así, que afectan a mexicanos, siempre se atienden nuestras demandas.

- “O sea, ¿podría plantearle…?”, se le cuestionó.

- “Sí, como pasó con los aranceles, llegamos a acuerdos, nos tienen respeto”, comentó.

