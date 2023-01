VIDEOS Cuando Fernández Noroña encaró a Genaro García Luna, le dio la espalda y no lo acusó de tonto

En el marco del juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, se recuerda cuando el diputado Gerardo Fernández Noroña lo encaró un par de veces en su comparecencia en San Lázaro y le dio la espalda.

En la primera comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados en 2009, Fernández Noroña estaba en la Mesa Directiva y cuando el entonces secretario de Seguridad llegó a saludar, le dio la espalda.

“Entonces empecé a pensar ahí sobre la marcha. ¡Qué hacía, qué hacía! Terminó de hablar, me bajé, me fui a la parte central donde estaba él hablando y le grité: ‘¡eres un asesino!’”, relató el aspirante presidencial al Canal del Congreso.

Al pedir la palabra en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, Fernández Noroña expresó: “El secretario del gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión, desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad”.

“Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara, así es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se los estoy diciendo de frente”, expresó Fernández Noroña en ese entonces, quien en varias ocasiones pidió intervenir en esa sesión para increpar a los diputados panistas que defendían al exsecretario de Seguridad.

“Aunque quiero dejar muy en claro también que Al Capone (gángster de EU) acabó en la cárcel por evasión de impuestos y no por los muchos crímenes que desarrolló. No he acusado a García Luna de tonto, lo he acusado de asesino”, mencionó en ese entonces el ahora legislador del Partido del Trabajo, quien o recibió respuesta del exfuncionario.

La segunda comparecencia de García Luna

En 2010, el entonces secretario de Seguridad acudió a la Cámara de Diputados a comparecer por la glosa del cuarto informe de Gobierno de Felipe Calderón, y otra vez fue encarado por Fernández Noroña.

Ante la Comisión de Seguridad, Fernández Noroña sostuvo que García Luna era un asesino y que había incrementado su carrera criminal, así como sus propiedades sus propiedades.

Fernández Noroña señaló ante García Luna “la guerra contra el narco” sin sustento legal “y que ha bañando de sangre al país”.

El aspirante presidencial para 2024 declaró en esa comparecencia que García Luna y Calderón deberían estar en la cárcel: “No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México”.

Por su lado, García Luna respondió que su carrera como servidor público era pública, así como su declaración patrimonial.

Al dar por terminada la comparecencia, Fernández Noroña se levantó de su lugar y lanzó críticas a García Luna: “Le repito que es un asesino y lo voy a denunciar ante la Procuraduría General de la República, con todo lo que en la mesa tengo, para que usted termine en la cárcel, donde debe estar”.



