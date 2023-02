VIDEO López-Dóriga le dice adiós a su barba, tras cinco años con este look; esta es la razón

Después de cinco años de dejarse la barba, el periodista Joaquín López-Dóriga le dijo adiós a su característico look, todo por una buena causa.

A través de su cuenta de Twitter, López-Dóriga compartió una foto donde se observa una silla de peluquero y explicó que se quitaría su barba y que "lo haría una y mil veces", porque la acción reunió más de dos millones cien mil pesos para los niños y niñas con cáncer.

Ya por quitarme la barba después de cinco años. Es por las niñas y niños con cáncer y sin medicinas. Lo haría una y mil veces. Se reunieron más de dos millones cien mil pesos para los pequeños. pic.twitter.com/UMWSSNW2tW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 15, 2023

Con máquina de rasurar en mano, "El Teacher", como es conocido López-Dóriga, comenzó a retirar la barba y el bigote y explicó el motivo de su acción.

"Hoy me voy a quitar la barba, a ver qué me encuentro [...] lo que en realidad hicieron fue hacer un donativo para todas las niñas y niños con cáncer, pero sin medicinas oncológicas porque este gobierno no les ha dado, no les ha entregado las medicinas oncológicas a las niños y los niños con cáncer", señaló.

El periodista informó que fueron cinco años los que tuvo su barba, pero la decisión de quitársela fue por los niños y niñas con cáncer, luego de que aceptara el reto INVENCIBLES 2023.

"El Teacher" acepta el reto de Narices Rojas

El desafío estuvo enfocado en la recaudación de dinero para apoyar a este sector poblacional, cuyo objetivo es la compra de medicinas oncológicas.

En enero pasado, López-Dóriga entrevistó a Alejandro Barbosa, presidente y fundador de Campeones de La Vida Nariz Roja, quien recordó que el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, y retó al periodista a rasurarse con el fin de recaudar 50 mil pesos.

"Si es por los niños con cáncer, lo que sea", dijo al aceptar el reto.

Joaquín López-Dóriga, sobreviviente al cáncer de colon

Hace 30 años, el periodista de Radio Fórmula lidió contra cáncer de colon; así lo contó en la entrevista en la que aceptó el reto, y dijo que gracias a las atenciones de un oncólogo logró superarlo.

"Yo me dejé la barba por primera vez en la vida en esta etapa, así [...], mi madre sabía, inolvidable, siempre me decía 'hijo de mis amores -ese era yo- todo lo que tapa ayuda'", contó el informador.

Alejandro Barbosa invitó a todos los espectadores y amigos de "El Teacher" a donar, para lograr la meta.

No conforme con el monto a acumular, el periodista dijo "vamos a ponerle de monto 100 mil pesos".

Tres semanas después, el reto fue superado y logró recaudar más de dos millones cien mil pesos.

Así se ve "El Teacher" con y sin barba.

En redes sociales, sus seguidores comentaron que muestra una apariencia rejuvenecida y lo felicitaron por esta acción.

El presidente de Narices Rojas recordó que el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez también contribuyó a una causa al ponerle precio a su barba: la contricción de un albergue en Guadalajara, Jalisco.



