VIDEO Fernández Noroña se dice satisfecho por veredicto contra García Luna... 14 años después de encararlo

Luego de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fuera declarado culpable de 5 cargos en su juicio en Estados Unidos, 14 años después, el diputado Gerardo Fernández Noroña se dijo satisfecho por el veredicto.

En 2009 y 2010, el diputado del Partido del Trabajo encaró a García Luna cuando compareció en la Cámara de Diputados y le dijo en su cara que era un “asesino”.

Fernández Noroña declaró en la comparecencia de 2010 que García Luna y Calderón deberían estar en la cárcel: “No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México”.

VIDEO Reviven video de Fernández Noroña enfrentando a Genaro García Luna

Fernández Noroña, satisfecho tras veredicto a García Luna

Este martes 21 de febrero, en conferencia de prensa en San Lázaro, el aspirante presidencial para 2024 señaló que la deliberación contra García Luna “acredita que teníamos razón”: “Para mí es una sentencia relevante, de gran satisfacción porque demuestra que yo hablé con verdad; demuestra que yo no solo tuve el valor de encarar a un grupo criminal que trabajaba para el crimen organizado y a su representante más destacado, sino acredita que la constancia, que la tenacidad, que la consecuencia rinde frutos y que no vale andarse acomodando cuando se trata de la defensa de los intereses de la patria y de nuestro pueblo”.

Al señalar que durante el juicio hubo incertidumbre porque se podía declarar no culpable al exsecretario de Seguridad, Fernández Noroña señaló un ambiente “de minimizar el juicio”.

“Yo estoy, cómo podría decirlo, porque contento no es la palabra; satisfecho es la palabra porque no es un asunto personal. En lo personal, a mí García Luna hasta cierta pena podría darme (...) Con García Luna, si bien no me agravió, no me persiguió siempre tuve que confrontarlo con toda firmeza los tres años que compareció, y los tres años ratifiqué lo que yo sabía. Yo nunca me habría atrevido que estaba vinculado al Chapo, nunca me habría atrevido a decirle que era asesino y nunca me habría atrevido a decirle que era parte de un grupo criminal peligrosísimo si no hubiera tenido la absoluta certidumbre de que así era”, dijo el legislador al acusar descalificaciones que le hicieron durante el gobierno panista.

“Como lo dijo una compañera diputada desde tribuna, sigue Calderón”, agregó Fernández Noroña.

También lee: La razón por la que EU decidió proteger “al grupo de El Chapo”, según Fernández Noroña

“Con esta sentencia, la derecha está en una condición muy difícil (...) Ratifico que el tiempo nos dio la razón y celebro que haya sido un juzgado de Estados Unidos, no porque yo le tenga particular aprecio al gobierno del vecino país y a su Poder Judicial, sino porque estoy convencido, como también alguien lo dijo en el pleno, que si hubiese sido en México dirían que es perseguido político; dirían que es venganza política; dirían que hay un interés; dirían que estamos buscando desviar la atención de la violencia que hay en el país (...)”, expresó.

ed