En México ya no sólo hay un mercado negro de gasolina, armas, ropa, y muchas otras cosas, también ha surgido la compra y venta de leche materna a través de redes sociales y va en aumento. Además, no existe una regulación oficial para evitar que se comercialice dicho alimento, por lo que las mujeres ofertan cada onza (29 milílitros) de leche en 50 y hasta 100 pesos, dependiendo si es leche recién extraída o congelada.

Aunque el intercambio y donación de leche comenzó como una práctica para que las madres alivianaran gastos en sus hogares, poco a poco, estas comunidades empezaron a llenarse de hombres que ofrecían mejores precios para conseguir este líquido. ¿La razón? Disfrutan y se satisfacen sexualmente al consumir leche materna, sobre todo si es directamente del “envase”, es decir, que la mujer los amamante.

Así, el mercado negro de la leche materna explotó en la plataforma Marketplace y grupos de Facebook. Ahora abundan publicaciones de hombres que preguntan “a cómo el biberón” o “cuánto si es directo del envase”. Ofrecen cantidades de dinero para tener videollamadas, fotografías o videos de las madres amamantando a sus bebés. Lo anterior, es conocido como lactofilia o lactancia erótica.

EL UNIVERSAL conversó con un comprador que tenía especial interés en tomar leche de una mujer, pues le “fascina sentir el pecho y sentir la leche salir del pezón”. Para esta práctica, estaba dispuesto a viajar de Querétaro a la Ciudad de México, pagar un motel y mil 200 pesos para ser amamantado durante 20 minutos.

“—Sí me gusta la leche materna, necesito un biberón lleno para mí, pediré más pero todo depende si me gusta—, dice Miguel Ángel a través de un mensaje.

—¿Para ti o para tu bebé?—, se le preguntó.

—Es para mí, soy sincero (...). Una pregunta, ¿no se puede tomar desde el envase? Me fascina la leche materna y más desde el envase, ¿cuánto cobras por la videollamada?

—¿En serio vas a viajar solo para comprar leche?, ¿Has viajado muchas veces?

—Es que acá en Querétaro son más apagadas las mujeres y se agüitan y como me fascina mucho la leche materna tengo que buscar, sí he viajado. ¿Qué edad tienes?

—21 años.

—¿Neta tienes 21? La neta eres muy jovencita y me gustan así (…). Yo seré tu bebé grande para que me amamantes”.

Los llamados vampiros blancos, como Miguel Ángel, suelen mandar mensajes a madres que ofertan bolsitas de leche para mujeres que no pueden amamantar por diversas razones. La mayoría de ellas practican el trueque, pues dan onzas de leche a cambio de ropa, pañales, juguetes o leche en polvo.

EL UNIVERSAL también platicó con Mary, una mujer que lleva 3 meses con lactancia materna exclusiva y que vende cada onza de leche a 50 pesos, a través de Marketplace. El proceso de compra es sencillo: se le transfiere un anticipo para que no se desperdicie la leche y entrega la cantidad en un punto céntrico de la Ciudad de México.

La vendedora explicó que la leche fresca puede estar a temperatura ambiente entre 6 a 8 horas y hasta 24 horas almacenada en refrigerador, pasado ese tiempo se debe congelar para almacenarla hasta 6 meses.

“Yo soy superhigiénica con todo el proceso, igual tengo mi banco de leche, entonces esterilizo mi extractor y uso las bolsitas para almacenarla. Tengo clientes que me compran para sus bebés tanto para los prematuros como a las mamás que no les sale leche”, dice. Lleva algunos meses vendiendo, asegura que puede extraer 10 onzas de leche fresca, pero si sus clientes necesitan más, las puede almacenar y las entrega de forma diaria o periódica. Su banco de leche está en constante rotación, ya que tiene muchos compradores, por lo que no se acumula ni almacena por más de una semana.

Sobre los vampiros blancos, confiesa que sí ha vendido a personas adultas, pero no le gusta cuestionar a sus clientes, pues muchos de ellos también la consumen para asistir a los gimnasios y ganar masa muscular, mito que dos especialistas desmentirán más adelante. “La ocupan para varias cosas personales, la verdad jamás les pregunto para qué la quieren porque me da pena, o no me gustaría cuestionarlos, respeto la discreción, pero he investigado que la usan las personas adultas con enfermedades o que van al gimnasio y así”, explica Mary.

Respecto a la parafilia que ha detectado en clientes, aseguró que nunca vendería toma directa, pues las condiciones de seguridad de su bebé le preocupa y tampoco vendería contenido sexual.

“Sé que son para uso personal de ellos, porque solitos me dicen, también me han salido clientes que quieren toma directa, pero la verdad yo no doy ese servicio tanto por seguridad a mi persona y mi bebé y por higiene jamás lo aceptaría. Yo no doy ese contenido, ahora si que yo solo vendo; y también vendo cositas de novedades para ayudarme con mis gastos”, dice.

Desmintiendo mitos de la leche materna

La leche materna es el alimento más completo para un bebé, pues contiene proteínas, vitaminas, minerales, entre otros. Sin embargo, la compra de leche materna no es un medio seguro, como lo son los bancos de leche autorizados, advierte la médico y consultora de lactancia, Miranda Acosta Prieto.

“A través de la leche humana se pueden transmitir enfermedades como el VIH, hepatitis B o hepatitis C, entonces si la mujer no se realiza estudios de laboratorio en los últimos seis meses como los pide, un banco de leche humana institucional, por supuesto que puede transmitir enfermedades, sobre todo el VIH que se transmite por vía vertical”, explica a EL UNIVERSAL.

Además de las personas que disfrutan y encuentran placentero el tomar leche materna, hay quienes la consumen por los supuestos beneficios que trae para sus cuerpos, pues entre la comunidad deportiva, se cree que este líquido ayuda a formar musculatura o es un sustituto de proteína en polvo.

“Las personas que creen este mito piensan que la leche humana les cae mejor y que al tomarla tienen mejor rendimiento y energía; ya que la leche humana no solamente contiene proteínas, vitaminas y minerales, también tiene muchos prebióticos y probióticos, eso es lo que mejora la absorción intestinal de muchos nutrientes”, dice.

Sobre la venta y donación del llamado oro líquido, refirió que cuando no hay un control médico en la donación, existe el riesgo de transmisión de enfermedades. La especialista hizo énfasis en que el ser humano está programado genéticamente para ser destetado.

“En estudios antropológicos se ha encontrado que el ser humano está hecho para ser destetado entre los 5 y hasta los 7 años de vida; en nuestra práctica social occidental muchos lactantes son destetados en una edad mucho más temprana como los tres o seis meses”, detalla Acosta Prieto.

Por otra parte, no hay manera de saber que la leche que ofertan por internet sea auténtica, debido a que es un alimento muy dinámico que se modifica de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el bebé. El color y la consistencia cambian: puede ser amarilla, blanca, gris azulado, espesa, cremosa o más líquida.

Al ser consultora de leche materna, la especialista ha asesorado y acompañado a mujeres que son acechadas por hombres que desean comprar su leche materna, por lo que bloquean sus perfiles y los identifican para alertar a otras mujeres que no desean vender.

¿Antecedentes de la venta?

El contexto de la venta de leche materna se remonta a décadas atrás, dice a EL UNIVERSAL Ana Charfén, consultora en lactancia materna certificada internacionalmente; pues antes de que existiera la fórmula infantil no era raro que la leche materna se compartiera.

“Si una mujer no podía o no quería amamantar y tenía suficiente capacidad económica, podía pagarle a otra mujer para amamantar a su bebé. Era algo súper común y de hecho había lugares en la Ciudad de México y en otros lugares del país donde era habitual encontrar nodrizas”, dice.

Agregó que como no hay una regulación sobre la procedencia de la leche que se vende de manera informal. En México, dice, existen bancos de leche materna donde las mamás que acaban de dar a luz, pueden donar leche que es utilizada para bebés que nacieron prematuros o que tienen enfermedades.

“Obviamente no se paga por esa leche en México, se utiliza dependiendo de las necesidades de los bebés, pero sí hay filtros, o sea, no cualquier mujer puede ser donadora porque algunas enfermedades se pasan a través de la leche. Si una mujer quiere donar, tiene que pasar por esas pruebas por la seguridad del bebé”, explica.

La persona donadora no debe fumar, utilizar sustitutos de nicotina como parches, no debe consumir alcohol, drogas, no debería de haber recibido una transfusión de sangre o usar ciertos medicamentos o haber tenido ciertos tratamientos médicos y no debe estar expuesta a varios tipos de virus como el ébola, zika o tuberculosis.

“La lactancia erótica es un tipo de prostitución, muchos hombres buscan esta leche para satisfacerse sexualmente, no porque tengan un bebé ni nada de eso. En esos grupos de Facebook está todo mezclado, es un relajo. Si una mamá está pensando en buscar leche materna para su bebé, lo ideal es que se acerque a un experto en lactancia materna”, afirma. Ana Charfén ha recibido mensajes de vampiros blancos que desean platicar sobre sus intereses sexuales, por lo que ella los bloquea o ignora los mensajes. Por otro lado, ha visto cómo algunas sí venden su leche para la satisfacción sexual de los compradores.

¿Por qué existe la lactofilia?

Hugo Sánchez, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que algunos placeres vienen de la infancia y de las experiencias con el medio ambiente. El sistema límbico se activa al experimentar una sensación de bienestar o placer.