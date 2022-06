“Vaya quien vaya, relación México-EU se mantiene”

A dos días de que se inicie la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el gobierno de México mantuvo su postura de no participación del presidente Andrés Manuel López Obrador si Estados Unidos, país sede, no invita a todos los mandatarios del continente.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que al margen de quien asista o no a la Cumbre de las Américas, se mantendrá la buena relación entre ambas naciones.

En entrevista al ser cuestionado sobre la organización de la Cumbre de las Américas y si ya hay confirmación de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que las relaciones entre ambos países son buenas.

“El presidente Biden y el presidente López Obrador están trabajando muy bien en muchísimas cosas y así va a seguir”, afirmó al término de la presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias.

“Y en poco tiempo se harán las decisiones, y ahora todavía en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones. Todavía no sabemos quién va a ir y quién no, pero lo que no va cambiar es que la relación entre México y Estados Unidos siempre será una relación buena entre ambos porque somos vecinos”, expuso en un hotel del Centro Histórico.

El diplomático subrayó que “los vecinos vamos a trabajar en favor del pueblo de los Estados Unidos, del pueblo de México y del pueblo de las Américas”.

Un poco antes y en su discurso ante magistrados, jueces y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ken Salazar destacó los problemas que aquejan a ambos países como la violencia, el tráfico de drogas, de armas y de personas.

Paralelamente a las declaraciones del embajador estadounidense, en el Encuentro de Diplomacia Indígena, el canciller Marcelo Ebrard señaló que el Presidente mantiene su postura de no asistir la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a países de la región, aunque aclaró que México sí estará presente.

“El tema de las invitaciones es una decisión básicamente ya a estas alturas de Estados Unidos. México lo que ha dicho es que por supuesto tenemos mucho interés en participar, el Presidente también, pero no estaríamos de acuerdo con aceptar que se excluya a algún país”, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores en declaraciones a medios de comunicación.

Por ello, enfatizó que la asistencia del Mandatario “va a depender de lo que Estados Unidos haga. Si invita a todos el Presidente allí va a estar. Si no, el Presidente ya dijo su decisión”.

Ebrard Casaubon puntualizó que no se trata de un tema ideológico para respaldar a algún país, sino de que en las cumbres nunca se ha aceptado la exclusión de países.

En tanto, comentó que ya están listos los temas que México abordará en este encuentro con la región, entre ellos, la movilidad laboral.

Al respecto, explicó que Estados Unidos tiene un crecimiento demográfico muy bajo, pero requiere un millón de personas cada año para que su economía crezca. Por tanto, planteó la necesidad de que México y otros países participen en esta movilidad de manera ordenada.

“La alineación de México ya está integrada, los documentos y propuestas ya están muy avanzados”, concluyó.