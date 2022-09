“Vamos a vencer miedos e ingratitudes”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que buscará ser candidato presidencial para suceder a Andrés Manuel López Obrador y subrayó que “vamos a vencer los temores, los miedos, las ingratitudes, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral.

“No queremos otra cosa, queremos la justicia. No queremos otra cosa, queremos la libertad. No queremos otra cosa, queremos la democracia y que este país prospere y escale niveles de desarrollo social, económico y político superiores”, dijo.

En la edición de ayer de EL UNIVERSAL, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido a no actuar como adversarios y que “ninguna ambición personal está por encima del proyecto”.

En este sentido, el líder de la bancada morenista en el Senado dijo que “seguirá resistiendo y luchando por mi país, luchando por nuestra patria”, ante productores agrícolas, comerciantes y vecinos de la zona lacustre de la Ciudad de México que lo recibieron con el grito “¡Presidente, presidente!” cuando arribó a bordo de una trajinera.

Exhortó a los habitantes de Xochimilco y Tláhuac a no tener temores ni miedos, “ni ingratitudes porque nos asiste la razón histórica y la razón moral.

“Puedo caminar en cualquier parte del país con la frente en alto; por eso lucho y voy a seguir resistiendo, luchando por mi país, luchando por nuestra patria”.

En la presentación de su libro Otro campo es posible, indicó que “la experiencia acumulada me permite actuar con toda seriedad y libertad; no tengo ataduras ni tengo grupos que me aten a realizar, sino con libertad, mis acciones y mis tareas”.

Subrayó que buscará ser presidente de la República porque “el país necesita una etapa de reconciliación nacional, el país necesita profundizar el proceso democrático que vive, el país necesita avanzar en el proceso de cambio que inició el Presidente en 2018”, apuntó.

El político de Zacatecas enfatizó que Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac requieren “mucho respaldo”, porque son de los pueblos originarios que han resistido los embates de un urbanismo depredador, pero también sostienen sus costumbres y combaten cualquier extravagancia por mantener sus tradiciones.