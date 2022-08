Va por México no tiene acuerdo en Edomex porque "todos quieren poner su candidato": Mario Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que la alianza Va por México aún no tiene acuerdo para la candidatura de la gubernatura en el Estado de México, mientras que en Morena respaldaron a Delfina Gómez.

Sin embargo, sostuvo que ya sea que la oposición vaya en alianza o separados, Morena ganará la elección en 2023.

"Todos quieren tener candidato y yo creo que sería lo justo, que cada quien tuviera su candidato; yo creo que Alito merece tener un candidato en el Estado de México, lástima que nació en Campeche pero si no él podría ser un buen prospecto para unir al Partido Revolucionario Institucional del Estado de México", manifestó.

Además, acusó que pese a un aspirante del PAN ha realizado eventos masivos públicos, no ha sido sancionado por la autoridad electoral.

"Hay una ceguera parcial donde los eventos que organiza el PAN no los ve y a nosotros no nos deja hacer absolutamente nada, lo cual revela la complicidad que tienen con la derecha algunos consejeros electorales", señaló.

Lee también: Además de Adán Augusto López y Mario Delgado, Luis Cresencio Sandoval falta a plenaria de senadores de Morena

En cambio, resaltó que en Morena todos cerraron filas en torno a Delfina Gómez, quien fue elegida como coordinadora de Comité de Defensa de la 4T en el Estado de México para la elección de la gubernatura.

"A los congresistas del Estado de México lo que más importa no es tener un cargo en el Comité Ejecutivo, lo más importante es cómo vamos a participar para organizar a la gente y ganar el 2023, todos en unidad", aseguró.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv