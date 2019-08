Va Batres por echar atrás proceso de Ricardo Monreal

[email protected]

El conflicto entre Ricardo Monreal y Martí Batres, principales legisladores de Morena en el Senado, escaló ayer, pues el aún presidente del Senado desestimó el gesto de la mano tendida por parte de su coordinador parlamentario y anunció que interpondrá una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia partidaria para que se reponga el proceso mediante el cual se designó a una nueva Mesa Directiva.

Monreal Ávila dijo que Batres Guadarrama debe denunciar ante la autoridad los “cañonazos” a los que se refirió cuando acusó que hubo presiones y maniobras en el proceso interno, en el que la fracción parlamentaria de Morena, a la que se sumó el PES, apoyó la no reelección de Martí Batres Guadarrama.

La queja contra el proceso ya fue estudiada por el equipo jurídico de Batres y afinó argumentos que presentará ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Respecto a las presiones a senadores para no apoyar su reelección —acusaciones que realizó el pasado lunes, enseguida de que se dio a conocer el resultado a favor de una nueva Mesa Directiva— Batres dijo que no se retracta, pero planteó: “No me interesa penalizar el tema”.

Monreal, en conferencia de prensa, dijo que tiende la mano a Batres Guadarrama y que de su parte tiene “la piel curtida” y su umbral de dolor “es cada vez más resistente”.

Justificó el voto de la bancada del PES, bancada aliada y que no estaba en la convocatoria a votar, por lo cual se agregaron cinco votos al resultado final.

Dio a conocer un video en el que la senadora del PES, Antonia Cárdenas Mariscal, comenta que ella votó por Batres, quien sabía que esa bancada participaría en el proceso interno.

El coordinador de Morena señaló: “No voy a la polarización de la bancada”, pues lo más importante es sacar adelante a México, no los cargos.

Informó que su grupo designará en el puesto de vicepresidente a Salomón Jara, quien por estar ausente en la votación de la reforma educativa, al final del periodo ordinario de sesiones anterior fue el causante de que Morena perdiera y se abriera un periodo extra para sacarla.



Ricardo Monreal dijo que tiende la mano al todavía presidente del Senado y que él no busca dividir a la bancada de Morena.



Al explicar la participación de la bancada del PES en la votación de Morena, dijo que Batres estaba informado y que en su momento señaló que “no había inconveniente, que estaba de acuerdo”.

A los reporteros les adelantó el audio de un video en el que las senadoras Sasil de León Villard y Antonia Cárdenas señalan que el presidente del Senado, como otras veces, dio su anuencia a que el PES se sumara al proceso interno de la bancada de Morena.

En el audio, Sasil de León Villard dice que Batres “estaba de acuerdo en que votáramos. Se lo pregunté al presidente Martí y me dijo que sí, que estaba de acuerdo”.

Informó Monreal a los reporteros que en la reunión plenaria de los senadores de Morena puso en la mesa del grupo parlamentario su nombramiento como coordinador, que no le fue aceptada.

“Presenté mi dimisión, porque estoy convencido de que los hombres y las mujeres, en esta nueva etapa de cambio de régimen, somos transitorios y que nunca nadie es indispensable”.

Dijo: “Entiendo las reacciones, descalificaciones e infamias” que recibió, y a militantes y simpatizantes de Morena ofreció una disculpa.

Más tarde, Batres Guadarrama anunció que presentará su queja en Morena, aunque precisó que no le interesa “penalizar el tema” y declinó dar información sobre las presiones, amenazas y “cañonazos” que mencionó el lunes.

“Cada quien conoce las historias y cada quien en su momento contará su historia”, y dijo que no está autorizado a contar lo que le fue confiado. Aseveró: “No me retracto de lo que he dicho”.

Remarcó que Monreal “deterioró gravemente la imparcialidad y la equidad en el proceso interno”.

Afirmó que no busca negociar un cargo; ha sido presidente de la Cámara Alta y será senador raso en torno de la agenda de transformaciones del país.