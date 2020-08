Uso de radio y televisión para educación, ejemplo de buena política: INE

El acuerdo de partidos, gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el uso de tiempos en radio y televisión para la difusión de contenidos educativos es un ejemplo de cómo la política se usa “para construir consensos, no para dividir”, sostuvo el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

Este es un buen ejemplo “de cómo debe de enfrentarse un problema común sin que nadie pretenda lucrar políticamente con él. Es una prueba de que respetando facultades, atribuciones y ámbitos de ejercicio de la autoridad se pueden encontrar salidas consensuadas a partir de la comunicación entre el gobierno, los organismos autónomos, los concesionarios y los partidos políticos”, expuso.

Recordó que el viernes el INE formalizó el acuerdo de cesión de todos los partidos y las mismas autoridades para que su tiempo en radio y en 11 canales de televisión con señales multiprogramadas sea destinado temporalmente para transmitir contenidos para el Ciclo Escolar 2021.

La disposición a encarar juntos problemas comunes es parte esencial de nuestra convivencia democrática, consideró el consejero al celebrar ese acuerdo como “prueba de que la buena política rinde frutos” en beneficio de todos.

En video publicado en Twitter, Córdova explicó que todo fue “gracias al ejercicio de la política, es una decisión que sin ningún lugar a dudas debe de celebrarse porque es un acto de responsabilidad, de confluencia y de construcción de consensos respecto de una política pública para enfrentar una problemática que afecta millones de niños niñas y jóvenes en todo el país”, explicó.

La democracia “no puede ser una víctima más de la pandemia y el futuro del país depende de que la educación no sea una de las víctimas más de este fenómeno” pues eso afectaría a los sectores menos favorecidos, consideró Córdova, al establecer que el acuerdo busca que no se sigan profundizando las desigualdades entre quienes tienen acceso a computadoras y conectividad y quienes no lo tienen.

El acuerdo sobre el uso de tiempos en radio y TV para la difusión de contenidos educativos es prueba de que la buena política rinde frutos en beneficio de todas y todos.

