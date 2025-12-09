Más Información

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se pronunció contra el matrimonio igualitario que fue aprobado recientemente en al argumentar que representa un golpe directo y deliberado contra la familia natural y contra la .

A través de un comunicado, la ONG que lidera Israel Sánchez aseguró que el ignoró argumentos científicos, médicos, biológicos y jurídicos irrefutables.

“Se hizo a un lado la voz de decenas de miles de ciudadanos que durante años han salido a las calles a defender la vida desde la concepción y el derecho de los niños a tener padre y madre”, dijo.

Sostuvo que “esta fue una traición consumada el pasado 4 de diciembre por el Congreso del Estado de Guanajuato al imponer el mal llamado “matrimonio igualitario” y criminalizar el acompañamiento psicológico voluntario a menores con conflictos de identidad sexual. Mientras Guanajuato sufre violencia, desapariciones, pobreza y abandono, 25 diputados prefirieron rendirse a presiones de lobbies y a una minoría ideológica organizada”, destacó.

Enfatizó que los 25 legisladores que votaron a favor del dictamen actuaron “por cobardía, oportunismo o complicidad ideológica, traicionaron su mandato y vendieron el futuro de nuestros hijos. Sus nombres quedarán grabados en la memoria de las familias guanajuatenses. No nos engañemos: esta ley abre la puerta a que el Estado entregue niños en adopción a estructuras que, por definición, los privan de padre o madre. Eso no es : es injusticia contra los más vulnerables”.

