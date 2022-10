UNAM. Padres de estudiantes del CCH Sur condenaron destrozos en Rectoría

Más luminarias, el reforzamiento de credencialización de los estudiantes, mayor vigilancia, cámaras de seguridad e instalación de alerta sísmica, entre otras, son algunas peticiones del pliego petitorio que madres y padres de familia de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM entregaron esta mañana a la directora del plantel, Susana Lira de Garay.

Miriam, madre de un estudiante de esa escuela, dice a EL UNIVERSAL que los padres y madres de familia de esa escuela no están de acuerdo con los destrozos que han causado al plantel y a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, las integrantes del llamado “Bloque Negro”.

“Esas chicas que dicen ser parte del ‘Bloque Negro’, que casi estamos convencidos que no son estudiantes del plantel, porque ni siquiera tienen la facha de ser jovencitas, solo van y destruyen. Esas mujeres no nos representan, ni representan a nuestras hijas e hijos. Qué pena que haya ocurrido la violación de una chica, pero destruyendo un plantel no se resolverá nada”, comenta.

La mujer agrega que existen diversas maneras para llegar al diálogo, “y en lugar de estar agrediendo, tienen que ver cómo lograr un consenso con la escuela, con los directivos. En pocas palabras, debemos apoyarnos entre todos pero sin llegar a la violencia”.

Comenta que los estudiantes del CCH Sur están asistiendo a clases a pesar de que este miércoles las integrantes del “Bloque Negro” causaron nuevamente destrozos en el plantel.

“Lamentablemente, nosotros como mamás y papás no podemos meternos mucho porque la UNAM es una institución autónoma. Por eso, se hizo ese pliego, en el en que también pedimos la instalación de botones de pánico afuera y dentro del plantel”, expresa Miriam.

