Luego de que el Andrés Manuel López Obrador declaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se "derechizó" y no se pronunció en contra del neoliberalismo, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la máxima casa de estudios, aseguró que esa institución ha sido crítica hacia está política económica.

"La Universidad ha sido crítica hacia el neoliberalismo desde que se comenzó a manifestar a mediados de los años 80 en nuestro país, y que algunos organismos internacionales recomendaron para salir de la crisis en la que entramos en 1982, principalmente por la deuda externa que ese año se nos salió de control”, expresó Loemlí.

Señaló que la recomendación fue privatizar empresas públicas, políticas de ajuste, reducir presupuesto y la UNAM fue muy crítica al respecto.

"Incluso hay un libro que anuncia el neoliberalismo antes de que se dé ese viraje en el país 'México, la disputa por la nación'. En este se hablaba de que había dos opciones de política económica: la llamada nacionalista y la llamaba neoliberal y va a ser finalmente está última la que predomine en el gobierno de Miguel de la Madrid, a partir de 1985", señaló a través de un video difundido por la UNAM.

Puntualizó además que la UNAM ha editado un promedio de 120 libros sobre el tema.



Lomelí Vanegas enfatizó que la UNAM fue una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y las implicaciones de la política neoliberal para México.

"Podemos hablar ya en los años 80 de una vasta producción editorial en la Facultad de Economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas, las entonces Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón donde también se enseña economía.

“Yo creo que en los últimos 25 años hemos editado, yo he contado al menos 120 libros, en donde damos cuenta, en donde se aborda el neoliberalismo y se plantean soluciones, podemos llegar a la conclusión de que incluso hay más si se hace una revisión exhaustiva", concluyó.

AMLO señala al exrector José Narro como "jefe del grupo dominante" en la UNAM

Al acusar al exrector José Narro como “jefe del grupo dominante” en la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar alguna propuesta para reformar a la institución, pues señaló que eso corresponde a los universitarios y afirmó ser respetuoso de la autonomía universitaria.

Este miércoles, al participar en el programa “Con los de Casa”, de EL UNIVERSAL, el exrector Narro Robles, consideró que con las críticas que ha hecho el Ejecutivo federal a la Máxima Casa de Estudios del país sí existe un riesgo de que el mandatario pueda transgredir su autonomía.

“¿Ayer mencionó que podría ser necesaria una reforma, en que consistiría esta reforma?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“No, no, no, si apenas estoy planteando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar a la autonomía de la UNAM, no puedo hacer ninguna propuesta. Además no es ese el propósito, soy respetuoso de la autonomía de la UNAM”, dijo.



Durante el programa de este miércoles de "Con los de Casa" que produce El Gran Diario de México conducido por el director editorial, David Aponte, el también exsecretario de Salud, se dijo confiado, en respuesta a Maite Azuela, de que la autonomía de la UNAM se mantenga intacta, pero no descartó que se lastime.

