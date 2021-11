UNAM. Facultad de Economía se dejó dominar por el ITAM: Mier

El coordinador del grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se tiene que diferenciar del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pues la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios dejó dominarse por esta institución privada.

En entrevista, Mier Velazco opinó que la UNAM tiene que ser la expresión de la universalidad del pensamiento y dijo que lo que animó a Narciso Bassols, Jesús Silva Herzog y a Antonio Ortiz Mena, al crear la Escuela de Economía, era que tuviera un pensamiento cercano a los mexicanos, pero se dejó dominar por el ITAM.

“La Universidad tiene que ser la expresión de la universalidad del pensamiento. Yo creo que lo que animó a Bassols a Silva Herzog y al maestro Ortiz Mena cuando crearon la Escuela de Economía, era para que tuviera un pensamiento más cercano a lo que somos los mexicanos y a lo que en ese momento prevalecía, que era la economía mixta y la participación directa del Estado en temas sustantivos y estratégicos de seguridad nacional. También considero que la Escuela de Economía se dejó dominar por lo que defiende el ITAM”, dijo Mier Velazco.

Al preguntarle si requiere una reforma interna la UNAM, respondió que todos los entes del Estado mexicano requieren permanentemente de una revisión, y no debemos asustarnos de eso. “La Cámara de Diputados, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, son entes dinámicos que tienen que estar permanentemente haciendo una revisión. Yo creo que eso no debe de espantarnos en un país democrático y menos en la Universidad, donde lo que debe prevalecer es la crítica, la autocrítica y los ejercicios dialécticos”.

“Yo creo que todos, las y los diputados tienen derecho de presentar iniciativas. Por ahí había una iniciativa del diputado Sergio Gutiérrez, sí de la pasada. Yo creo que no debemos tener miedo a debatir, a discutir, a que haya discrepancia. El acto democrático es un acto dialéctico donde se discute y se analiza y no necesariamente por emitir una opinión se debe satanizar o prejuzgar. Sería antidemocrático estar haciendo prejuicios de un comentario que puede tener cualquier presonaje de la vida pública de México”, comentó.

Adelantó que, hasta el momento, no alistan ninguna iniciativa para reforma a la UNAM, pero sí están abiertos al debate, pues eso es lo bonito, porque antes no lo había, “antes había una cerrazón, era la voz de unos cuantos. No, aquí hay que abrirlo, abiertamente los medios de comunicación, acuérdense cómo era antes”.

maot