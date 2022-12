Una ama de casa y un sociólogo fueron designados por la CNDH para elegir consejeros del INE

María del Socorro Puga Luévano, ama de casa con carrera trunca en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Ernesto Isunza Vera, sociólogo por la Universidad Veracruzana, fueron elegidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que será el responsable de calificar la idoneidad de los cuatro nuevos consejeros con los que se renovará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo año.

En un comunicado, la CNDH aseguró que los criterios de selección de ambos fueron los mismos que se observaron con motivo de la selección de los dos representantes de la CNDH en febrero de 2020, por lo que "ante la nueva andanada de desinformación desatada por los consejeros consultivos y algunos senadores, conviene precisar que tanto los consejeros como algunos legisladores que han salido a denostar a la CNDH afirman que la presidenta de este organismo autónomo no consultó al Consejo Consultivo acerca de la designación de las dos personas.

"Sin embargo, lo que no dicen es que no existe ninguna prescripción legal que así lo establezca. Es decir, que en el nombramiento de María del Socorro Puga Luévano y de Ernesto Isunza Vera no hay ninguna opacidad, y está totalmente apegado a nuestra normatividad interna".

Indicó que contrario a lo que afirman tanto los consejeros consultivos como algunos senadores, ambas designaciones cumplen también con los requisitos de ley, y sobradamente, porque en su valoración se incluyeron otras condicionantes que dan mayor certeza de sus aptitudes para desempeñar el encargo.

"Denunciamos el empeño de algunos actores políticos, los mismos de siempre, lamentablemente secundados por los consejeros consultivos, por sostener una campaña de descrédito para aparentar que en la CNDH hoy no se respeta la ley y se toman decisiones de manera arbitraria e incluso autoritaria.

"Las mentiras están a la vista. Si algo caracteriza a la actual gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra es su apego a la legalidad, su transparencia y su compromiso con el pueblo", dijo el organismo.

Expresó que el procedimiento se realizó apegado a las normas internas de la Comisión, y ambos designados cumplen con el requisito sentando para esos efectos en el artículo 41, Base V, apartado A, Párrafo Quinto, Inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La CNDH mantiene y refrenda su compromiso con la democracia y con la aspiración de favorecer a un ejercicio progresivo de los derechos político-electorales, como demanda la mayoría del pueblo de México", señaló el organismo.

Agregó que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, no solo se apego a los criterios de selección señalados por la ley y en el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sino que consideró el cumplimiento de cinco condiciones más fundamentales, y que incluso deberían ser extensivas a los consejeras electorales a elegir.

Precisó que además de observar que se tratara de “personas de reconocido prestigio” como dice la Constitución, valoró que no hubieran sido postuladas o hubieran ejercido algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años previos a la designación; que no hubieran desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales en los últimos cuatro años previos a la designación; que no hubieran desempeñado cargos de dirección en agrupaciones políticas nacionales o locales en los últimos cuatro años previos a la designación.

También, que acreditaran su participación y compromiso en la defensa del sufragio y la transparencia electoral, y en general en la defensa de los derechos civiles y políticos; y no haberse desempeñado en algún cargo en el INE en los últimos 14 años.

Expuso que ese compromiso no se agota en la elección de los dos integrantes del Comité.

