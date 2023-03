Un año después, avalan a comisionados del Inai

Con 11 meses de retraso, el pleno del Senado aprobó la designación de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cargo que ocuparán por un periodo de siete años.

Pese a que las bancadas de Morena y el PAN se fracturaron, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para nombrar a quienes ocuparán las dos vacantes en el órgano de transparencia fue aprobado por más de las dos terceras partes de los 105 legisladores asistentes a la sesión.

La propuesta de la Jucopo obtuvo más de 70 votos a favor, pese a que el acuerdo no fue firmado por el PT y PES, y de que en tribuna los senadores panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez, y el morenista César Cravioto expresaron su inconformidad por la elección de los candidatos, en especial Rafael Luna, quien, subrayaron, reprobó los exámenes que se le aplicaron, además de que no tiene experiencia en transparencia.

Cravioto pidió votar en contra del acuerdo de la Jucopo para no avalar la elección de un aspirante que no demostró sus conocimientos para estar en el Inai.

Gálvez confesó que “nunca había coincidido tanto con Cravioto” tras lamentar que de nada hayan servido las entrevistas y exámenes a los aspirantes, en los que Luna “sacó cinco ceros”, mientras que Zepeda lamentó que se simule un nombramiento y que la mayoría impulse una candidatura que no goza de las mejores calificaciones.

“Que hay un chantaje puesto en la mesa, si tu vas a impulsar ese perfil, pues yo impulso este y ahí es donde nos metemos en el problema: de cuates y cuotas que tanto daño le ha hecho al país. Tiene razón el Presidente cuando critica este tipo de esquemas en donde hay un reparto de cuotas en el Senado, y qué vergüenza que la oposición lo vaya a apoyar. (…) Saben cuánto sacó la persona que están proponiendo, el varón, la segunda peor calificación de los 48 perfiles evaluados. (…) Si fuera una boleta de la Secretaría de Educación Pública estaría en rojo, estaría reprobado”, dijo.

El vocero de la bancada de Morena cuestionó que no se garantice el adecuado funcionamiento de los órganos autónomos y afirmó que se retrocede a viejas prácticas del pasado.

“Venimos de un debate diciendo que tenemos que transformar al INE y resulta que otras instituciones autónomas, como el Inai, repetimos los mismos vicios, no puede ser que con los votos de la mayoría tengamos en estos órganos a personas que no garantizan un trabajo leal a la institución, que no garantizan un trabajo a favor del pueblo de México y ni siquiera el que pueda continuar este proceso de transformación del país. Me parece lamentable que sea una simulación el trabajo de las comisiones que, durante meses de propuestas, califican perfiles y resulta que no importa la calificación de las comisiones. (…) El hombre propuesto de 48 candidatos quedó en el lugar 43, o sea, reprobado”, subrayó.

Al hablar a favor del dictamen, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, destacó que a los legisladores no les toca imponer a ningún candidato sino crear los consensos para garantizar que el Inai funcione de manera adecuada y para ello necesita contar con siete comisionados.

En la votación, que se realizó por cédula, Ana Yadira Alarcón obtuvo 78 votos y Rafael Luna 74, por lo que ambos reunieron los votos aprobatorios de las dos terceras partes y con ello se cubrirán las vacantes que dejaron los comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes concluyeron su mandato.