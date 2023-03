Tribunal niega amparo por fraude a hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz

A Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino, respectivamente, del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, así como a Miguel Ángel Villegas Vargas, les fue negado un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por fraude.

El pasado 10 de marzo de 2023, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió no concederles la cancelación de la orden de aprehensión, librada en julio de 2020.

Ese año, un Juez Penal de la Ciudad de México ordenó su arresto por el presunto delito de administración fraudulenta, por un monto de casi 2 mil millones de pesos, en agravio de las empresas Oro Negro Fortius PTE LTD, Oro Negro Laurus PTE LTD, Oro Negro Primus PTE LTD, Oro Negro Impetus PTE LTD y Oro Negro Decus PTE LTD.

Sin embargo, José Antonio Cañedo White y Miguel Ángel Villegas Vargas no han podido ser detenidos por las autoridades mexicanas porque salieron del país, y se encuentran viviendo en Florida, Estados Unidos.

Lee también: Juez ordena la apertura de juicio oral contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

Actualmente, José Antonio Cañedo White y Miguel Ángel Villegas Vargas tienen dos órdenes de aprehensión vigentes, y Gonzalo Gil White cuenta con cuatro, las cuales pueden ser ejecutadas al ser resoluciones definitivas.

Ante las determinaciones judiciales referidas, José Antonio Cañedo White y Miguel Ángel Villegas Vargas podrían ser detenidos en el estado de Florida, Estados Unidos para ser extraditados a territorio mexicano para la continuación de los procedimientos penales instaurados en su contra.

En caso contrario, podrían continuar prófugos en ese país hasta septiembre del año 2035, fecha en que prescribirán las acciones penales correspondientes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rmlgv