Este miércoles, el Senado de la República llevó a cabo la votación de un punto de acuerdo propuesto por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, para citar a comparecer de inmediato a los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat para que expliquen el estatus de los permisos para la construcción del Tren Maya y los motivos para el cambio del trazo en el tramo 5 y la tala o remoción de más de 20 mil árboles.

La mayoría legislativa, integrada por Morena y sus aliados, fue suficiente para que en una reñida votación de 44 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones se diera revés al punto de acuerdo que proponía citar a comparecer al Senado a Javier May (Fonatur), Blanca Alicia Mendoza (Profepa) y a María Luisa Albores (Semarnat) para rendir cuentas de los avances e impacto ecológico del Tren Maya en el sureste mexicano.

En redes sociales no se hicieron esperar las críticas sobre este tema que, incluso, ha confrontado al presidente Andrés Manuel López Obrador con artistas y activistas que se oponen al Tren Maya, y los internautas vertieron todo tipo de comentarios y exhibieron a los senadores que se ausentaron este miércoles de la Cámara de Senadores, quienes, señalaron, pudieron hacer un cambio en la votación.

Dos votos fueron la diferencia de destruir la selva o no.

Ya sabemos de qué partido son. Ni pregunten. Qué pesadilla este gobierno, Dios de bondad. pic.twitter.com/uoUPoeYeXX — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 31, 2022

El youtuber Chumel Torres resaltó que es una pesadilla y solo “dos votos fueron la diferencia de destruir la selva o no”.



Otros usuarios destacaron que no había pretexto para votar el punto de acuerdo, pues los legisladores pudieron hacerlo remotamente, para que los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat pudieran ser cuestionados sobre el controvertido nuevo trazo del Tramo 5 del Tren Maya, debajo del que se ubica una caverna descubierta desde 2016, conocida como “Avispa Enojada”.



No hay excusa ni pretexto, aunado a que pueden votar remotamente

pic.twitter.com/tQ4swGGs0m — FlAsH (@jaarteag) March 31, 2022

Entre los ausentes, estuvieron legisladores del Partido Verde Ecologista como Manuel Velazco, Raúl Bolaños y Gabriela Benavides

Tampoco estuvo presente la senadora recién incorporada al PAN, Lilly Téllez, quien en Twitter compartió que a causa de una situación médica faltó al Senado, pues tiene siete hernias en la columna vertebral que le impidieron estar presente para emitir su voto.

Lee también: Frena Morena en el Senado comparecencia de responsables de Tren Maya

Ante ello, otra usuaria propuso en una publicación, donde muestra el tablero de asistencia y votación del Senado, evidenciar a los Senadores ausentes y arrobar sus cuentas de la red social por faltistas. “¿Ya vieron cuántos senadores ni siquiera votaron para evitar el desastre ecológico asociado al Tren Maya?”, escribió.



¿Ya vieron cuántos senadores ni siquiera votaron para evitar el desastre ecológico asociado al Tren Maya? No es la primera vez que varios de ellos están “ausentes”. Vamos a evidenciarlos. ¡Arrobémoslos! pic.twitter.com/p7hykeU1Mw — La Jefita (@soylajefita) March 30, 2022

Otros de los senadores ausentes fueron, el perredista Miguel Ángel Mancera, los priistas Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Tampoco asistió la panista Josefina Vazquez Mota, quien fue la primera candidata mujer del PAN para la presidencia de México en las elecciones de 2012.

Ni Lily Tellez, ni Mancera, ni Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu, ni Josefina Vazquez y ni Beatriz Paredes…. Ellos no votaron, y se perdió por solo 2.

6 votos definitivos para este punto tan importante como lo es el daño ecológico que está causando el tren maya https://t.co/zbV9UcQxs4 — Jesús Tovar (@jtovarm22) March 30, 2022

Otra legisladora que no votó en el Senado este miércoles fue la priista Beatriz Paredes, quien forma parte de la oposición legislativa que se quedó a dos votos de aprobar el punto propuesto por la panista Xóchitl Gálvez, quien justo ayer se mofó del Presidente y su hijo José Ramón López Beltrán con un juego de lego de la llamada “casa gris”.

Lee también: Reprochan a Lilly Téllez ausencia en el Senado; "no fui por un asunto de salud; tengo siete hernias", responde

“Esta es la oposición, la que monta circo, que te arma un LEGO, la que lucra con tragedias, la que paga campañas publicitarias, pero a la hora de votar, NADA!”, recrinimaron en redes sociales.



Esta es la oposición, la que monta circo, que te arma un LEGO, la que lucra con tragedias, la que paga campañas publicitarias, pero a la hora de votar, NADA!

Ni Lilly Tellez, Josefina, Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Mancera, NADA! Esa es su oposición. pic.twitter.com/XsEuYS1Fsq — EddieDelgado (@edd_delgad0) March 30, 2022

La priista Claudia Anaya fue otra de las “faltistas”, quien pidió una disculpa en su Twitter y escribió: “No alcancé a llegar al salón de pleno y no estaba ahí porque la votación no estaba programada”. Además, se comprometió a “tratar de moverme más rápido para que no pase de nuevo”.

A quiénes me preguntan por la falta de mi voto, para que comparecieron varios funcionarios:

No alcancé a llegar al salón de pleno y no estaba ahí porque la votación no estaba programada.

Ofrezco disculpa y me comprometo a tratar de moverme más rápido para que no pase de nuevo — Claudia Anaya (@ClaudiAnaya) March 30, 2022

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, no asistió a la Cámara Alta por segundo día consecutivo, pues se encuentra enfermo de Covid-19, por lo que se encuentra en confinamiento.

Lee también: Desde la selva y con manta gigante, Greenpeace llama a suspender obras del Tren Maya

Informo que el resultado de la prueba PCR que me fue practicada es positivo. Ya inicié tratamiento con las debidas previsiones. Agradezco los mensajes, llamadas, oraciones y buenos deseos recibidos; me dan fortaleza. Dios y la ciencia nos ayudarán a vencer este inconveniente. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 31, 2022

Lee también: Tras rechazo a Tren Maya, AMLO critica a Derbez por participar en inauguración de hotel en Xcaret

ardm/rmlgv