Tras reunión, México y EU acuerdan campaña binacional para combatir consumo del fentanilo

Marcelo Ebrard Casubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), anunció este jueves que los gobiernos de Mexico y Estados Unidos acordaron iniciar una campaña binacional a la brevedad para combatir el consumo de fentanilo.

En entrevista con medios de información tras finalizar la reunión de tres horas entre el presidente López Obrador, la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Liz Sherwood-Randall y el embajador, Ken Salazar, el canciller aseguró que éste será el esfuerzo más grande que se ha hecho en toda la historia de ambas naciones para brindar información de los efectos de esta droga a los jóvenes y a las familias.

Indicó que mañana viernes en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dará más detalles sobre esta campaña.

“Va a ser una campaña binacional de los dos gobiernos, que cada quien haga parte de lo que le corresponde y el presidente (López Obrador) sugirió, pidió, propuso, que se haga a la brevedad, entonces seguramente mañana en la mañanera dará detalles de esto, pero sí es el esfuerzo más grande que se ha hecho en toda la historia entre México y Estados Unidos para allegar de información a los jóvenes y a las familias”, dijo.



Afuera de Palacio Nacional, el canciller aseguró que esta campaña será “sumamente intensa” y sin precedentes, pues señaló que la mayoría de la población de Estados Unidos y México conoce los efectos de esta droga.

“Es una campaña que va a ser sumamente intensa, sin precedentes, me parece un paso interesante, importante porque los dos presidentes dijeron cuando fue la Cumbre que se debía atender la causa, y una de las causas cuál es, pues es que no se conoce, no se tiene la información correcta por parte e lo jóvenes y de las familias, no se conoce.

“La mayor parte de la gente no sabe ni siquiera qué es el fentanilo, entonces se tiene que evitar a tiempo para evitar que aumente el consumo en el país, esa es la preocupación del presidente, y ya se acordó hoy que así va a ser”, dijo.



Muy buena la reunión, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como muy buena la reunión. En sus redes sociales, dijo que con Sherwood-Randall dialogaron sobre el trabajo contra el tráfico de fentanilo, armas y de la decisión de Joe Biden de respetar la soberanía de México.

La reunión duró tres horas y estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar; el Canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Duran.

Así como Rahul Gupta, director de la Oficina Nacional de Control de Drogas; Lisa Monaco, subprocuradora general; John Tien, subsecretario de Seguridad Nacional; Juan González, asistente especial del presidente y director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Continente Americano.

Katie Tobin, asistente especial del presidente y directora principal para Asuntos Transfronterizos del Consejo de Seguridad Nacional; Andrew Leonard, agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en México y Tim Dumas, ministro consejero de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México.



