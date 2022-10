Tras la polémica, de esto trata la iniciativa de diputada de Morena para un cine “libre de estereotipos”

Marisol García Segura, diputada de Morena, presentó en días pasados una iniciativa para que la producción cinematográfica “esté libre de estereotipos y actos discriminatorios”.

Luego de que la también actriz conocida como Marisol Gasé presentó su iniciativa, causó polémica en redes sociales y programas de televisión que levantaron discursos considerados como racistas.

En redes sociales y en televisión criticaron que la propuesta de la diputada de Morena pretende “seguir separando a la gente” e incluso se habló de "discriminación inversa".

¿De qué trata la iniciativa?

La diputada García Segura impulsa una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía, en materia de no discriminación, para que las producciones fílmicas estén libres de estereotipos y actos discriminatorios hacia la población mexicana.

“Se propone que la producción cinematográfica nacional, en su carácter de actividad de interés social, sin ignorar los fines comerciales, sea una forma de expresar la cultura mexicana, y que con ello se contribuya al fortalecimiento de los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman”, dijo la legisladora, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.

“A las y los mexicanos nos gusta mucho el cine, y, en consecuencia, urge que todos nos veamos representados libres de estereotipos o de actos de discriminación”, argumentó en conferencia de prensa.



“En nuestro país, el 56% de las 259 películas que fueron producidas en el 2021 se realizaron con fondos públicos, sin embargo, muchas de las historias que se cuentan en estas películas no representan a nuestro México profundo: la piel morena y afrodescendiente”, indicó Gasé.

“Tocamos la llaga de quienes hablan de discriminación desde el privilegio de no ser juzgados, o encasillados a hacer papeles ‘humildes’, porque parece que ante la sociedad el #PoderMoreno no tiene la capacidad de salir adelante para ser personas empresarias, exitosas y felices”, externó García Segura en redes sociales.



Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, externó que la discriminación en México es un problema permanente, “y la discriminación por razones de etnia, identidad nacional o fenotipo físico constituye una de las más normalizadas e incluso replicadas socialmente”.

“De ahí la relevancia de cambiar esos patrones culturales, sociales y públicos que replican y socializan prácticas discriminatorias o estereotipadas en la que se reproducen roles asignados a las personas por su color de piel, por su condición económica o por su origen nacional. Esta carga de roles es una forma de discriminación indirecta”, expresó.

La actriz Maya Zapata, quien respalda la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que las violencias normalizadas racistas, en México, comienzan en aquello que se ve en la televisión, cine y teatro, “y terminan en todo aquello que no se ve, terminan en los calabozos, terminan en nuestras cárceles”.

“Lo que no se nombra no existe; lo que no se ve tampoco existe; lo que no existe no tiene un valor, y lo que no tiene un valor no tiene derechos. Todos merecemos tener un valor y todos merecemos nuestros derechos y ejercerlos en libertad”, expresó la actriz.

