Tenemos que defender al Ejército: Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la consulta ciudadana para decidir si el Ejército debe o no ampliar su presencia en las calles va adelante.

En conferencia de prensa, informó que este martes se presentará el programa para la realización del ejercicio y adelantó que lo harán sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE), porque pedirá muchísimo dinero.

Sobre las declaraciones del Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien le pidió respetar la división de poderes y no meterse en el debate de dicha iniciativa, el Ejecutivo federal dijo que no va a polemizar con Santiago Creel, “zafo, no me estés cucando tú, no me voy a enganchar”.

El presidente López Obrador reconoció que la consulta no sería vinculante, pero señaló que permitirá cambiar la opinión de los legisladores que se oponen a la propuesta.

El Mandatario llamó a defender al Ejército, pues señaló que es una institución del pueblo surgida “para combatir a conservadores y a fifís” que estaban en contra del presidente Francisco I. Madero.

“Tenemos que defender a nuestras instituciones y este Ejército, lo he dicho en otras ocasiones, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, a fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero, así surge este Estado, este Ejército. Es un Ejército revolucionario formado por gente del pueblo”, dijo.

En esa materia, recordó la defensa que hizo su gobierno del general Salvador Cienfuegos y dijo que los expedientes que envió Estados Unidos con las acusaciones en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, “eran basura, basura, basura”.