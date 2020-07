Tenemos más aprobación que hace dos años: AMLO

Al cumplirse este miércoles dos años de su victoria en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador consideró que “a pesar de los pesares” el balance que él hace de su administración es “bueno” y aseguró que tiene más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvo hace dos años.

“Estamos cumpliendo, en efecto, dos años del triunfo. Creo que el resultado es bueno, a pesar de los pesares. No quiero presumir, no me corresponde evaluar, pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice: ‘nos tocó el peor momento, estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno’. Eso es lo que muchos piensan.

“Yo creo que el resultado es bueno, las mismas encuestas de los medios -no las que nosotros mandamos a hacer porque ya eso se terminó- nos están favoreciendo. Tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos hace dos años, más reconocimiento del pueblo, y eso es lo más importante, el apoyo de los ciudadanos”.

En conferencia en prensa matutina, el mandatario adelantó que en su informe de gobierno que presentará hoy por la tarde agradecerá la confianza que, aseguró, tiene de millones de mexicanos.

“Hoy también, después de informar, voy a agradecer el que me estén refrendando la confianza millones de mexicanos y reiterar el compromiso de no traicionar al pueblo, de no fallarle, al pueblo de México”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal pronosticó que en el futuro “creo que nos va a ir bien, estoy optimista”.

“Ayer lo comentaba, siento que ya pasó lo peor, tanto por la pandemia como por la crisis económica, que ya se ve que la pandemia está perdiendo fuerza, hay datos, elementos para sostenerlo, así lo han dado a conocer los médicos, los especialistas, que están constantemente informando.

“Y en lo económico lo mismo, ya tocamos fondo. Les decía yo que el peor mes para la economía fue abril, desde luego mayo, también fue un mes difícil, el mes de junio, pero con menos efectos negativos para la economía nacional y para la economía de la gente, para la economía popular”, agregó.

grg