También cuidamos a delincuentes: Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se cuida tanto a los elementos de las Fuerzas Armadas como a los integrantes de bandas del crimen organizado, pues afirmó que también son seres humanos.

El Mandatario dijo que, a diferencia de administraciones pasadas, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional tienen una formación para evitar enfrentamientos y utilizar más la inteligencia que la fuerza.

Expuso que el nivel de letalidad no es el mismo de sexenios pasados, cuando, acusó, “era ‘mátalos en caliente’ y remataban a los heridos”, y eran más, aseguró, los muertos en un enfrentamiento que los heridos y los detenidos.

“Tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos, y no les importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir ‘hago valer la autoridad, no me va a temblar la mano’, todo eso que hacían.

“Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”.

Tras viralizarse un video donde se ve a un grupo armado perseguir en Múgica, Michoacán, a una caravana del Ejército, el Ejecutivo dijo que fue “una actitud responsable”.

“Ayer en las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejército, los van siguiendo; entonces, eso se usó para decir: ‘¡En qué país vivimos!’; hasta personajes famosos, desde luego del partido conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al Ejército’.

“Ayer, que muchos celebraban que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera, que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después. Se concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, se entró a la zona y se encontraron laboratorios”.