T-MEC. Confía CCE que conflicto por política energética se resuelva en los próximos días

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, confió en que en los próximos días, el gobierno mexicano resolverá el conflicto con Estados Unidos y Canadá en torno al Tratado Comercial en materia de Libre Comercio (T-MEC).

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el empresario sostuvo que ve “buenas señales”, toda vez que ya comenzaron a liberarse algunos permisos, y consideró impostergable llegar a acuerdos, pues terminar en un panel serán “sumamente riesgoso para el país”.

“Las señales que nosotros vemos claramente es que ya se empezaron a liberar algunos permisos, entonces estamos viendo señales, hay presiones por todos lados, pero vemos buenas señales en el tema energético. Tenemos 75 días para liberar esto y yo espero que antes, en la parte de las consultas, lo resolvamos. No podríamos llegar al panel sería riesgoso por el costo, estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares”, expresó.

Lee más: No habrá ruptura en el T-MEC, "no le conviene a México ni a EU", asegura AMLO

Sobre la soberanía de México en dicho acuerdo, coincidió en que hay temas donde nuestra nación “no puede ceder”.

“Hay un tema de transmisión y distribución y eso está en la Constitución, entonces no podemos ceder porque es constitucional, pero hay otras cosas, es algo que se tiene que revisar bien y trabajar para poder salir avantes, yo tengo confianza en que así será, tenemos que cuidar mucho el T-MEC para salir bien librados.

Cervantes Díaz sostuvo que la relación empresas-gobierno en México es sólida, y aseguró que nuestro país tiene todas las herramientas para hacer frente a la crisis de la inflación.

“México es un país muy potente, la iniciativa privada a trabajado muy fuertemente, pero además el T-MEC es un instrumento importante, somos el primer socio comercial de Estados Unidos y como región somos la más potente del mundo, con grandes retos y con grandes competencias como es con Asia, pero hemos demostrado que estamos aguantando”, declaró.

Lee más: México no es colonia de nadie, dice AMLO tras controversia por política energética del T-MEC

El empresario adelantó que su sector seguirá ayudando en lo que sea posible para reducir los efectos inflacionarios.

“Tenemos que ayudar a que esto no se desate, porque si se desata la inflación es un encarecimiento para todos. El desabasto es una de las cosas que hemos estado combatiendo y han visto que no habido desabasto, porque también los empresarios hemos jugado un rol muy importante, hemos hecho un esfuerzo muy importante para que no haya desabasto, y para combatirlo la única fórmula es inversión”, expresó.

Finalmente, el presidente del CCE señaló que sí está llegando inversión al país, recordó que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguró una planta de Nestlé, que hace mes y medio se inauguró una planta de Constellation Brand con una inversión de 1, 300 millones de dólares, y dijo que en su viaje reciente a Washington “también hubo anuncios importantes de empresas para invertir en México, mientras que en la cumbre de las Américas también estuvimos presentes y también hubo mucho interés por invertir”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot