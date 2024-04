Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, revisar y en su caso editar el contenido de las mañaneras que podría incumplir con la norma electoral, previo a subirla a las plataformas oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no ha llamado a votar por nadie y reaccionó entre risas.

“Nada más que nos digan qué no podemos decir, ya sabemos que no podemos llamar a votar por un partido, por un candidato, una candidata, eso es obvio, eso no lo haríamos, no lo hacemos.

“Pero sí podemos informar a la gente sobre cuestiones políticas. Ya resolvieron de que es parte de nuestra función, de nuestro derecho de libre manifestación de ideas, no puede haber censura, no nos pueden callar”, expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería López Obrador, entre risas, López Obrador reaccionó sobre la edición que le piden a sus mañaneras: “¿Deveras? Pues solo por telepatía. Qué van a imaginar, ustedes que son tan preguntones, preguntonas, con todo respeto y cariño, ni modo que ya sepan qué me van a venir a preguntar aquí”.

“No se pueden editar, se editan cuando se queja un partido o algún actor político, en ese momento sí, antes no”, dijo el vocero Ramírez Cuevas.

“Previamente, pues no. Suicídate y luego hablamos”, agregó el presidente López Obrador.

