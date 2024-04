El Segundo Debate Presidencial mejoró el formato de intercambio de cuestinamientos, en el que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó la mayor parte de su tiempo a la defensa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; Xóchitl Gálvez Ruiz cuestionó y atacó casos de corrupción de la Cuarta Transformación, mientras que Jorge Álvarez Máynez se mantuvo al margen de la polémica y lució su gran sonrisa.

Los Estudios Churubusco fueron el escenario de este segundo round de cara al 2 de junio, donde la guerra de letreros prevaleció, sobre todo de parte de la candidata del PRI, PAN y PRD; con algunas reacciones y letreros esporádicos de la morenista, que prefirió no subirse al ring de las acusaciones del agua de mala calidad en la Ciudad de México, la presunta corrupción de los hijos del Presidente y de la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle.

Debate largo, que fue de menos a más, que tuvo momentos ríspidos, como cuando ambas candidatas se acusaron de pertenecer o haber pertenecido a “narcogobiernos”, con señalamientos de mentirosas y de haber robado, sobre todo por parte de la panista, y como respuesta de Sheinbaum Pardo: la mirada fija al frente y algunas muecas de desacuerdo, pero nunca volteó a ver a su adversaria.

Lee también: ¿Quién ganó en el segundo debate presidencial? Esto opinan articulistas de EL UNIVERSAL

“Eres una corrupta”, soltó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, frente al revire de Gálvez Ruiz, quien le endilgó los calificativos de “mentirosa y narcocandidata”, siempre teniendo como testigo a un Álvarez Máynez que se dedicó a presumir los logros de los gobiernos de Jalisco y Nuevo León.

Los temas de crecimiento económico y empleo; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; cambio climático y desarrollo sustentable quedaron en segundo plano durante el fuego cruzado entre las candidatas presidenciales.

La exmandataria capitalina respondió a Gálvez Ruiz, a quien calificó como la candidata del PRIAN: “El único narcogobierno que ha existido es el de Felipe Calderón, del PAN”.

Sheinbaum Pardo, vestida con un conjunto guinda a juego con su partido Morena, defendió el aumento de los empleos, que destacó como un logro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aspirante de oposición reviró reprochando su gestión en la capital: “La candidata de las mentiras, que ahora así le voy a decir, durante su administración fue el único estado que perdió empleos; todos los estados generaron empleos”.

Al margen, Álvarez Máynez lanzó una comparación de los gobiernos emecistas de Jalisco y Nuevo León contra el modelo implementado de la Ciudad de México, sin que hiciera eco en ninguna de las candidatas.

Con un discurso centrado, la morenista destacó los 22 polos del bienestar impulsados por este gobierno, mientras que la Gálvez Ruiz abría y cerraba una mano simulando a alguien hablando; Álvarez Máynez soltó una risa discreta.

Continuó con la batería de anuncios que sacaba del atril, ahora para exhibir presuntos apoyos a una empresa de Sheinbaum Pardo durante la pandemia: “Yo quisiera que contestara la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia”.

Sheinbaum Pardo, haciendo un gesto de extrañeza, aseguró que las acusaciones son falsas.

Pero señaló a la hidalguense de tener contratos ilegales mientras fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo, senadora y titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, como un modus operandi.

“Este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria, se sirve del poder público”, dijo.

“Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senasica, todos por concurso”, sostuvo Gálvez Ruiz.

Lee también: Claudia Sheinbaum ganó el encuentro, dicen encuestados

La abanderada opositora continuó con la artillería de fotos y cuestionamientos a la exjefa de Gobierno: “Pues hablemos del Metro, porque aquí la candidata de las mentiras dice que no tiene nada que ver en la caída. DNV, la empresa que ella contrató, fue clara en que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento.

“Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil; se te cayó el Metro por falta de mantenimiento; se te cayó el Tren Interurbano porque contraste a una empresa ‘patito’. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país”, remató con una sonrisa.

Sheinbaum, manteniendo un carácter centrado, respondió que tanto los casos de la Línea 12 como del Colegio Rébsamen ya fueron aclarados, mientras que acusó a la abanderada de la oposición de hacer uso político de la tragedia.

“Ya fueron aclarados ambos temas, además ya está reconstruida completamente la Línea 12”, expresó la morenista.

Álvarez Máynez intervino en un intento por meterse a la discusión, sin respuesta:

“Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hacen transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen, allá no se caen”.

Enfundada en un huipil bordado de color beige y blanco, la abandera de la oposición exhibió una botella de agua contaminada con tonos verdosos extraída de Iztapalapa, Chalco y Xochimilco, que es para consumo humano, y lanzó el reto.

“Ojalá te eches un traguito”, fueron las palabras de Gálvez Ruiz a Sheinbaum Pardo sobre el agua contaminada que da en Ciudad de México y que, añadió, no le importa.

Sheinbaum Pardo se limitó a responder sobre su plan en materia de agua, como modificación de leyes y la inversión hecha durante el gobierno de la Ciudad de México.

En su cierre lanzó una ráfaga de cuestionamientos: “¿Hay más deuda en país?, ¿te gastaste el dinero en tú imagen personal?, ¿ apoyaron a tu empresa?, ¿está metida tu familia en el Panama Papers?, ¿ te robaste o no una casa?, ¿ vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos [del presidente Andrés Manuel López Obrador]?, ¿vas a investigar a Rocío Nahle?”.

La exjefa capitalina respondió: “No, no, no, no y pon tu denuncia” a las preguntas lanzadas por la abanderada de la oposición, para posteriormente proclamarse ganadora del debate a pesar de las “calumnias de la corrupta”.

La candidata opositora respondió de inmediato a las acusaciones de Sheinbaum Pardo: “Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido”, reviró la senadora con licencia, quien recordó el cobro de piso que sufren productores agrícolas y transportistas el país.

Incidentes

El debate no estuvo exento de incidencias. Afuera del foro, cientos de reporteros se manifestaron ante la falta de internet y porque las pantallas fallaron durante los primeros 15 minutos del debate, lo que impidió seguir la transmisión.

Incluso, el equipo de Gálvez Ruiz se quejó de que las fallas ocurrieron durante su intervención.