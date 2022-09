SSPC. "Un acto de justicia" se han preliberado a 2 mil 685 personas de centros penitenciarios

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que al día de hoy han quedado en libertad anticipadas y amnistías 2 mil 685 personas que estaban recluidas en centros penitenciarios, entre ellas, indígenas, mujeres, adultos mayores con discapacidad y víctimas de tortura.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria calificó este hecho como “un acto de justicia” pues destacó que muchas de estas personas no habían cometido delitos graves, gente humilde que no pudo pagar un abogado o no tuvieron una adecuada defensa.

“Hoy 15 de septiembre, aniversario del Grito de Independencia y Libertad, me permito informar la pueblo de México que quedaron en libertad al día de hoy 2 mil 685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios por instrucción presidencial la SSPC y la Secretaría de Gobernación nos dimos la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.

Lee más: Con manual “De vuelta a la Comunidad”, buscan reinserción de presos de cárceles en la capital

“Es, como usted lo ha dicho señor presidente, una acto de justicia, para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia. Gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor, o enfrentando todo tipo de adversidades”.

En Palacio Nacional, la titular de la SSPC detalló que 2 mil 549 personas que se encontraban recluidas en centros penitenciarios de algunas de las 32 entidades del país, han sido preliberadas 123 mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico degenerativas, 51 indigenas , 15 extranjeros, y 2 mil 032 personas que cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas.

“Con decisiones como las tomadas por usted, señor presidente, personas que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza de sus comunidades y no tuvieron oportunidades de desarrollo o no contaron con una defensa adecuada pueden ser hoy participes de una acto de justicia del gobierno”, dijo.

Aparte, detalló que a través de la Ley de Amnistiá “que es otro proceso que se lleva” ha sido posible otorgar la libertad de 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indigenas, dos con discapacidad permanente, cuatro víctimas de intimidación y una victima de discriminación.

“Nosotros decimos que con acciones como esta, avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria igualitaria y justa, y como decía Martin Luther King ´La paz no es simplemente la ausencia de atención, es la presencia de justicia´”, agregó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot