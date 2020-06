Ssa: pandemia por Covid-19 seguirá activa varios años

Tlaxcala, Tlax.— El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la epidemia de Covid-19 seguirá activa por varios años en México y el mundo, por lo que es necesario establecer una forma diferente de relacionarnos con el virus.

“La epidemia de Covid es una pandemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas continuará en México y posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo”, dijo.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala, el funcionario explicó que se deben adoptar elementos básicos de higiene y de disminución de riesgos para la salud en la reincorporación a las actividades sustanciales.

“En este planteamiento de la nueva normalidad destacamos la importancia de que cada uno de los miembros de la sociedad incorpore elementos básicos de higiene y prácticas de disminución de riesgos para que podamos retomar las actividades sustantivas de la vida pública, pero manteniendo un riesgo bajo”, detalló.

López-Gatell Ramírez indicó que un signo estimulante es que en los últimos 22 días se ha mantenido estabilidad en el número de casos.

“En conjunto, la epidemia comenzó el 28 de febrero y se proyecta que terminaría en octubre, por lo que podríamos considerar un punto medio, pero no como se ha pretendido, en un día específico donde se podría alcanzar un punto máximo, en general es una serie de días o incluso semanas”, dijo.

Expuso que de acuerdo con el semáforo de riesgos sanitarios, la mitad de las entidades federativas están en color naranja con un nivel alto de riesgo epidemiológico.

Externó que en el caso de Tlaxcala, si bien se encuentra en rojo, en el indicador de decesos la entidad está en una fase sostenida de descenso, lo cual es un signo positivo.

Sana distancia

El presidente López Obrador explicó que por la sana distancia y para no exponerlos ni exponerse, el lunes pasado al término de su conferencia en Xalapa, Veracruz, no pudo atender a familiares de desaparecidos que reclamaron su apoyo.

“Ayer hubo en efecto este incidente, porque por la sana distancia no puedo exponerme ni exponerlos a ellos, lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable”, indicó.

Al salir del Campo Militar 26-A, en Xalapa, Veracruz, familiares de desaparecidos le pidieron al Jefe del Ejecutivo federal que detuviera su camioneta para escuchar sus demandas, pero como el Presidente no frenó su paso, esto fue reprochado con gritos como: “¡A la mamá de El Chapo sí la atiendes, a nosotros no!”, “¡bájate!”.