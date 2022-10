"Soy fresa y moderado en comparación a quien llegue en 2024", advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que él es un ”fresa” y “moderado” en comparación a quien llegue a la presidencia en 2024.

En conferencia de prensa matutina, al hablar sobre la política energética del país, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que comenta esto porque es probable que sus opositores conservadores están contando los días pensando que cuando termine su gobierno llegará alguien que regrese con las políticas neoliberales.

“Va a ser muy probable que yo sea fresa en comparación a los que puedan quedar, mujeres u hombres”, dijo.

“¿Por qué?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Porque yo estoy muy moderado. ¿No me ven, pues? Pero esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días: ‘Ya se va a ir Andrés Manuel y va a venir alguien como los de antes’. No, no, no. Yo soy moderado, fresa, socialdemócrata, centrista”, comentó.

