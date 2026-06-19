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El Mercado de Sonora es un punto de encuentro para la fe, la medicina tradicional y las creencias populares.
Sus pasillos, con aroma que combina incienso y hierbas, son custodiados por la Santa Muerte, la Virgen María y otras deidades.
José Sánchez es uno de los comerciantes del lugar y se dedica a la venta de plantas medicinales. “Siempre y cuando tú le des luz a tu espíritu y creas, te va a servir”.
José Sánchez es un comerciante del lugar y se dedica a las plantas medicinales; aprendió el oficio desde niño leyendo sobre herbolaria. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Los pasillos de este mercado son un punto de encuentro para la fe, la medicina tradicional y las creencias populares. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
En algunos locales ofrecen representaciones del diablo, aunque su vendedor rechaza la idea de que este demonio sólo signifique maldad. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
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