“Sólo estamos opinando”: AMLO rechaza que esté interviniendo en crisis de Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que no está interviniendo en la situación política que vive Perú, luego de que fuera destituido y detenido el ahora expresidente Pedro Castillo, pues manifestó que "estamos opinando, nada más", pero acusó que estos son hechos “violatorios de la democracia”.

En entrevista con medios tras supervisar los trabajos del acueducto “El Cuchillo 2”, el jefe del Ejecutivo federal acusó que en el país andino "se extralimitaron" al destituir y detener a Pedro Castillo.

- “¿Está interviniendo México de alguna manera?”, se le preguntó.

- “No, no, estamos opinando, nada más, allá van a resolver ellos, pero sí es violatorio lo que se está haciendo de la democracia, porque si lo eligió el pueblo por qué lo van a quitar. Ellos tienen que resolver este asunto, pero creo que se extralimitaron", contestó.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que a políticos e intelectuales conservadores -en los que incluyó al escritor Mario Vargas Llosa- no les gusta la forma de gobierno de Pedro Castillo porque “no es fifí”.

“¿Quién apoya esto? Pues Vargas Llosa y todos esos políticos o intelectuales orgánicos del conservadurismo", dijo.

“¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de un pueblo de la sierra de Perú, no es un fifí. Entonces nunca lo han aceptado, porque a ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales, además no hay razas, eso no existe y no debe haber racismo, no debe haber clasismo, lo que debe de haber es humanismo", declaró.

El presidente López Obrador lamentó la situación que vive Perú, pues manifestó que es una nación que “ha sufrido mucho” por los problemas que ha ocasionado la élite y manifestó que es “mucho pueblo el de Perú para tan pocos políticos".



“En seis años, cinco presidentes, uno se suicidó, otros en la cárcel, otros prófugos. Es mucho pueblo el de Perú para tan pocos políticos", dijo.

Tras la destitución de Pedro Castillo, la oposición en Perú le ha exigido al presidente López Obrador dejar de entrometerse en asuntos internos e interceder a favor de Pedro Castillo.

