Presentan "¡Reportero!", libro de Félix Fuentes

La tarde de este jueves se presentó el libro “¡Reportero!”, que relata las vivencias de Félix Fuentes, quien fuera columnista político de EL UNIVERSAL y director de EL GRÁFICO, en el ejercicio del oficio periodístico.

“Si yo volviera a nacer, otra vez sería periodista, porque me dio mucho, le debo mucho y, sobre todo, cuánta gente he conocido, de todos los niveles”, expresó el periodista de 86 años.

En el evento se destacó el reconocimiento que el hijo del autor, Fabio Fuentes, hizo al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortíz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, por “su voluntad” de permitir a su padre “usar su pluma sin cortapisas”.

Fabio Fuentes también agradeció la presencia de María Félix Escalante, directora de EL GRÁFICO. En la mesa de presentación participaron los periodistas Tere Vale y Teodoro Rentería, quienes recordaron cómo conocieron a Félix Fuentes.

Félix Fuentes reconoció a Manuel Buendía, quien era su editor cuando inició a cubrir la fuente policiaca, como su maestro en el oficio. “Me recibió como él era, con sus grandes gafas oscuras y un sarcasmo que solo él tenía”, recordó.

El periodista también se desempeñó en fuentes informativas como el Poder Legislativo, Petróleos Mexicanos, y el gobierno de la Ciudad de México.

Entre bromas, Tere Vale relató cómo se conocieron ella y Félix Fuentes, el mismo día que inició su colaboración en ABC radio. “Era obligatorio leer a Félix Fuentes, porque era el hombre que tenía la visión, no sólo periodística, sino política de lo que sucedía en la nación”, dijo.

Su amigo, Teodoro Rentería narró algunas peripecias qué pasó junto a Félix Fuentes cuando ambos cubrían la nota roja. Al final, Fuentes pronunció que el periodista siempre estará “haciendo lo que le gusta, que es el periodismo. [...] Esto que les estoy entregando no es una obra de arte, no se me da escribir libros”, destacó.

