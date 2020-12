Nochebuenas y otras plantas navideñas que son tóxicas para tus mascotas

Si bien es cierto que la Navidad es una época de alegría, también es un momento lleno de retos para los dueños de mascotas pues las luces y decoraciones representan una gran tentación para nuestros amigos de cuatro patas.

Además de las decoraciones artificiales, los dueños deben estar al pendiente de que sus queridos perros y gatos no ingieran las plantas navideñas, no sólo para no demeritar la estética de los adornos, sino para cuidar la salud de los peluditos, pues hay un buen número de plantas usadas en Navidad cuya ingesta representa un riesgo para las mascotas.

A continuación te presentamos qué plantas navideñas son tóxicas para tus mascotas para que puedas prevenir situaciones que pongan en riesgo sus vidas.

Plantas navideñas que son tóxicas para perros y gatos

Nochebuenas



Foto: César Gómez/EL UNIVERSAL

Las nochebuenas son una de las plantas más comúnmente usadas como decoración durante la Navidad. El intenso color rojo que las caracteriza nos remonta de inmediato a la paleta de colores que se asocia con la época navideña, pues además es durante el invierno cuando abunda esta bella flor.

Sin embargo, las nochebuenas representan un grave riesgo para la salud de nuestras mascotas. La savia de las nochebuenas, ese líquido blancuzco que se puede ver cuando se rompe alguna de sus hojas, es extremadamente tóxica tanto para perros, gatos e incluso humanos, como señala la fundación Super Cachorros.

Las nochebuenas contienen un principio activo conocido como euforbina que es el responsable directo del cuadro clínico que causa en animales de compañía.

Si tus mascotas llegaran a masticar o ingerir nochebuenas, sufrirían una intoxicación de forma inmediata, la cual se puede manifestar como irritación en el hocico, lengua y mucosas, así como lesiones ulcerativas.

También puede causar vómito, diarrea, salivación excesiva y náuseas, de acuerdo con el portal The Holidog Times.

Si se tiene contacto con la savia por medio de los ojos, perros y gatos pueden presentar queratitis, conjuntivitis, epífora e incluso opacidad y úlceras corneales. Si es por vía cutánea, puede haber dermatitis de contacto con ampollas leves.

Además, en algunos casos puede llegar a ser fatal, especialmente para gatos jóvenes, geriátricos o deshidratados.

Es por eso que se recomienda que los dueños de mascotas no tengan nochebuenas en casa o que las tengan en lugares de difícil acceso para prevenir que gatos y perros las ingieran.

Así mismo, si sales a pasear a tus mascotas debes estar al pendiente de que no se acerquen demasiado a este tipo de plantas navideñas, puesto que son una decoración común en espacios públicos frecuentados por animales domésticos y un descuido podría hacer que tu amigo peludo requiera atención veterinaria de urgencia.



Árbol de Navidad

El gran protagonista de la Navidad puede ser también fuente de problemas de salud para gatos y perros.

Los árboles que se usan comúnmente como árboles de Navidad tienen hojas en forma de agujas que, en caso de ser ingeridas, pueden perforar los intestinos de tus mascotas o bloquear su sistema digestivo.

La savia de algunos árboles de Navidad también representa un riesgo para tus mascotas, como señala The Blue Cross, pues es ligeramente tóxico y puede causar irritación en el hocico y el estómago.

Además, el pino puede causar daño hepático e incluso la muerte en gatos, según el sitio Better Homes and Gardening.

Y no sólo eso, sino que el agua en donde suelen ser colocados los árboles de Navidad también es tóxica para tus mascotas dado que contiene resina, restos de fertilizantes, y sustancias retardantes de incendios.



Muérdago



Foto: Gobierno de México

El muérdago es otra de las plantas típicas de la época navideña. Fácilmente reconocible por las bolitas blancas que la caracterizan, el muérdago puede ser una planta muy atractiva para nuestras mascotas; sin embargo, también puede tener un efecto nocivo en su salud.

Aunque tradicionalmente los enamorados se besan debajo del muérdago en Navidad, las bayas de esta planta pueden causar problemas gastrointestinales y cardiovasculares, así como dificultad respiratoria en los perros y gatos que las ingieren.

El portal especializado Happets señala que, consumido en grandes cantidades, el muérdago puede llegar a ser mortal para nuestras mascotas.

El muérdago contiene toxoalbúmina y faratoxina que son las causantes de problemas digestivos y del sistema nervioso, así como de irritación cutánea, así como vómito, diarrea y convulsiones.

Ya que el muérdago puede tener un grave impacto en la salud de tus mascotas, es mejor no tenerlo en casa para asegurarse de que tus mascotas se encuentren a salvo.



Acebo



Foto: Gobierno de México

El acebo es otra de las plantas navideñas que adornan los hogares con motivo de las fiestas. Por desgracia, el acebo es una de las plantas más tóxicas para las mascotas.

Un artículo publicado por la Universidad de Extremadura (UEX) señala que las hojas del acebo contienen ilicina y otras sustancias astringentes que tienen un efecto laxante y diurético. Además, las bayas del acebo contienen principios activos con poderosos efectos eméticos y purgantes.

De acuerdo con Happets, la ingesta de acebo puede causar fuertes vómitos y diarreas. También puede causar salivación excesiva e irritación en el hocico, así como mareo, confusión, náuseas y convulsiones.

Cuando los animales han ingerido gran cantidad de acebo, presentarán también somnolencia, postración y coma en las fases finales. La ingesta de 20 bayas de acebo por un perro de talla mediana es suficiente para provocar la muerte en pocas horas.



Eléboro o rosa de navidad



Foto: Florpedia



El eléboro es una flor blanca que florece durante el invierno y suele ser usada como decoración durante la Navidad.

No obstante, el eléboro o rosa de navidad es una planta que puede ser dañina para una gran variedad de animales, incluyendo perros y gatos.

La ingesta de esta planta puede causar dolor abdominal, vómito, diarrea, salivación, cólicos, depresión, letargo, sed excesiva, dificultad para respirar, parálisis, presión arterial baja, debilidad, convulsiones, alteraciones en el ritmo cardiaco e incluso la muerte, como señala el portal Haenselblatt.

Signos de intoxicación por ingesta de plantas en perros y gatos

Si tu perro o gato ha ingerido una planta tóxica, puede mostrar alguno de los siguientes síntomas:

Vómito

Diarrea

Salivación excesiva

Fatiga

Temblores

Irritación en la piel

Picazón

Ampollas

Deshidratación

Si notas que tu mascota presenta cualquiera de estos síntomas, es necesario que le lleves lo más rápido posible al veterinario para que pueda revisarlo y combatir posibles complicaciones.

