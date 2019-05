Ciudad de México.- Con la participación de 104 mil aspirantes arrancó el examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Guadalupe Vargas Jacobo, secretaria de Servicios Educativos del IPN, detalló que los aspirantes buscarán obtener uno de los 30 mil espacios que ofrece el Politécnico; indicó que este año se incrementó en 6.8% la oferta de lugares.

"Hicimos un gran esfuerzo, aumentamos un 6.8% nuestra oferta, estamos haciendo un gran esfuerzo tanto en las unidades de la Ciudad de México como en las unidades foráneas", dijo.

Comentó que este año también aumentó el número de aspirantes, tan sólo para ingresar al nivel superior se registraron 98 mil aspirantes, mientras que en 2018 se contabilizaron 85 mil aspirantes.

Del total de aspirantes 98 mil 613 corresponden al Nivel Superior Escolarizado, 4 mil 451 al Nivel Superior No Escolarizado y 857 al Nivel Medio Superior No Escolarizado. A estos se suman los aspirantes del interior de la República: 144 aspirantes de Nivel Medio Superior No Escolarizado y 780 de Nivel Superior No Escolarizado en Centros de Educación Continua.

En total se ofertarán 30 mil 935 lugares en los Niveles Superior Escolarizado y No Escolarizado, y Medio Superior No Escolarizado. El Politécnico ofrece 57 carreras de Nivel Superior de las cuales 36 corresponden al áreas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, 9 a Ciencias Sociales y Administrativas, y 12 a Ciencias Médico Biológicas.

La prueba tendrá una duración de tres horas y se contarán con 12 versiones del examen con 130 reactivos para el Nivel Superior Escolarizado y No Escolarizado; para el Nivel Medio Superior No Escolarizado serán dos versiones con 120 reactivos.

En ambos casos son preguntas correspondientes a tres áreas del conocimiento que imparte el IPN: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas, y Ciencias Sociales y Administrativas. Los horarios del examen serán de 9:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a las 17:00 horas (los dos días de aplicación).

Las carreras más demandadas en el nivel superior por área del conocimiento son las siguientes: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (Ingenierías en Sistemas Computacionales, Arquitectura, Mecatrónica, Civil y Aeronáutica); Ciencias Sociales y Administrativas (Licenciatura en Turismo, Negocios Internacionales, Administración y Desarrollo Empresarial, Contador Público y en Relaciones Comerciales), y Ciencias Médico Biológicas (Médico Cirujano y Partero, Psicología, Médico Cirujano y Homeópata, y Químico Bacteriólogo Parasitólogo).

El equipo del IPN que lleva a cabo el examen de admisión está integrado por 1 mil 916 aplicadores, coordinadores, supervisores, médicos, funcionarios y personal de apoyo y asistencia a la educación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un operativo para que los jóvenes pudieran llegar a los sitios de aplicación acompañados por sus familiares.

Las sedes de aplicación en la CDMX y ZMVM son 13: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), Escuela Superior de Físico y Matemáticas (ESFM), Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), Escuela Superior de Turismo (EST), Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA).

Asimismo, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos: No. 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”, No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”, y No. 8 “Narciso Bassols”.

A estas sedes se suman las del interior de la República que se localizan en 15 Centros de Educación Continua y dos clúster (centros de vinculación con empresas) del Politécnico.