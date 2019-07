Diputado de Morena niega bloqueo de su organización en la Cámara de Diputados

El diputado de Chihuahua, Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), negó que campesinos pertenecientes a su organización y que han protestado en los últimos días en las carreteras del país ante la falta de recursos, hayan bloqueado la Cámara de Diputados esta mañana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Eraclio Rodríguez precisó que este jueves bloquearon la Cámara de Diputados solamente ambientalistas y pobladores del municipio de Ocuilan, Estado de México, así como maestros comunitarios del Telebachillerato.

“Nosotros no somos los que organizamos este bloqueo, los que estamos protestando en las carreteras no somos los que organizamos este bloqueo, y no tenemos ningún contingente en este bloqueo, es falsa esa versión; evidentemente tú los ves y se nota que no son, son ambientalistas y son maestros de bachilleratos comunitarios”, precisó.

Explicó que quienes bloquearon la Cámara de Diputados eran dos grupos diferentes a ellos. "El primero eran ambientalistas que reclaman la tala inmoderada o el robo de madera, y yo creo que ahorita es una mentira decirles que los van a atender porque la Semarnat despidió al 70% de sus empleados, de tal manera que en estos momentos no tiene personal ni para levantar una acta, mucho menos para ir a hacer una inspecciones de la tala clandestina del bosque es preocupante el desmantelamiento que están haciendo de las estructuras en este gobierno”, dijo.

“Había otro grupo de maestros comunitarios que estaban planteando la posibilidad de incorporar en las leyes secundarias de Educación Pública algunos temas de ellos, les dijeron que sí, pero ahorita se van a votar y creo que les mintieron”, determinó.

agv