En febrero pasado cuando Alejandra Ramírez Peralta se enteró que le faltaron sólo cinco aciertos para ingresar a la carrera de Médico Cirujano en la UNAM sintió “la peor sensación de frustración”, pero ese “error”, como ella lo llama, la impulsó a no rendirse por lo que se dedicó a estudiar todos los días y conseguir su objetivo.

Hoy es una de los 39 aspirantes -de entre más de 3 mil que concursaron- que podrá estudiar la carrera más demandada en la máxima casa de estudios del país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven originaria de Juchitán, Oaxaca relata que para dedicarse totalmente a prepararse y poder obtener un lugar en la Facultad de Medicina dejó de salir con sus amigos y familia, incluso dejar las redes sociales.

“No me podía permitir no logar un lugar en la UNAM por lo que en estos meses me dediqué a resolver guías de estudio, revisar apuntes, dejé de ir a fiestas y me olvidé de las redes sociales, incluso, desinstalé Facebook para que nada afectará de mi objetivo, que era entrar a Medicina”.

“Desde que tengo uso de razón siempre quise estudiar en la UNAM, ¿por qué? porque sencillamente es la mejor del país y de América Latina”, agrega.

Alejandra comenta que este viernes, junto con su papá, estaban nerviosos de conocer los resultados, pero cuando por fin, a las 10:00 de la mañana se liberaron los resultados “y nos dimos cuenta que había quedado, mi papá y yo lloramos, saltamos de alegría. Fue algo increíble ver mi número de aspirante y saber que tuve 111 aciertos, sólo tuve error en nueve preguntas. Creo que es el mejor día de mi vida”.

Este viernes, la UNAM dio a conocer los resultados del segundo examen de licenciatura de este año, donde la carrera más solicitada fue la de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina, debido a que el mínimo de aciertos requeridos fue de 111 de los 120 que contenía la prueba, es decir, los aspirantes sólo pudieron tener nueve errores como máximo.

La Universidad Nacional detalló que de los 3 mil 438 personas que se presentaron al examen sólo 39 fueron seleccionados, y sólo un aspirante contestó el examen perfecto al responder correctamente las 120 preguntas.