México llega, al corte de este jueves 7 de mayo, a 2 mil 961 muertes por Covid-19, con 29 mil 616 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló además que existen 18 mil 812 casos sospechosos, aunque con 68 mil 783 casos descartados en el país.

A pregunta de reporteros, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respondió a las críticas de gobernadores y exsecretarios de Salud, en el sentido de que sus cifras no tiene credibilidad. "Bienvenida la crítica y la pluralidad", dijo. "Toda opinión es válida".

“Hay estilos, preferencias y aquí trabajamos sobre ciencia, pero no quiere decir que la gente se prive de opinar, a mí me gusta la obra de Siqueiros y hay a quien no, si quieren opinar qué bien, hay un país libre, hay que recordarnos que existe libertad de prensa”.

Hasta ayer, la Secretaría de Salud había confirmado 27 mil 634 contagios y 2 mil 704 muertos por coronavirus en México.

Este jueves, en una reunión virtual, los exsecretarios de Salud criticaron los datos que brinda del gobierno federal sobre este virus, pues aseguraron que "no son creíbles", además de que el sector salud no dice la realidad respecto a los casos de contagio.

Por otra parte, este día se dio a conocer que suman 220 casos de personas indígenas con Covid-19 y, hasta el momento, hay 45 defunciones.

Sigue aquí la transmisión completa de la conferencia sobre casos de coronavirus en México, desde Palacio Nacional:

