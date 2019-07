Arzobispo pide trabajar en conjunto para fomentar el amor y la amistad

Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México, invitó a la sociedad a trabajar en conjunto para fomentar el amor y la amistad desde que se es niño, “solo así alcanzaremos la verdadera paz”, dijo.



Al presidir la homilía dominical en la Basílica de Guadalupe, el prelado comentó que el ser humano no puede discernir entre el bien y el mal de manera individual, “necesitamos esa ayuda que nos damos unos a otros, dios nos ha creado no para hacer una vida aislada, sino para crear comunidad, y para lograr esa fraternidad debemos impulsarla desde los más pequeños”.



Aseguró que para que un ser humano sepa qué está bien y qué mal, desde la infancia debe tener un contexto favorable y no estar rodeado de vicios. “Si la familia es violenta en su interior a base de regaños, de malas palabras, con agresiones y castigos, ese niño no está teniendo un buen contexto social y despertará tendencia a la venganza, a hacerse justicia por su propia mano”.



Por ello invitó a todos los mexicanos a promover la cultura del amor en los niños, sin importar si son de su familia o solo forman parte de su comunidad.



“Si logramos que en la infancia, todos los niños tengan un buen contexto, será más fácil que tengan una adolescencia y juventud llena de valores, en este punto entra el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, los círculos de quienes nos rodeamos son fundamental en la vida”.

vcr