Advierten pérdida de producción del campo si mantienen presupuesto de Egresos 2020

Si se mantiene el presupuesto de Egresos como se presentó a la Cámara de Diputados, México tendrá que importar 24 millones de toneladas de maíz al año de Estados Unidos, advirtió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

"Pues reduce en prácticamente el 40.6% el monto de recursos al agro nacional y propiciará la pérdida de la capacidad productiva del campo mexicano, además de obligar la importación de maíz para el año 2020 a casi 24 millones de toneladas provenientes de Estados Unidos", señaló la organización.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que "no hay, no hay, no hay" ante las presiones que han ejercido organizaciones del campo para obtener ampliaciones presupuestales para 2020. Señaló que no se van a entregar fondos especiales a organizaciones y que se terminaron los 'moches'.

Plan de Ayala advirtió que para 2020 se tiene contemplado importar hasta 7 millones de toneladas de maíz. En 2019 se dejaron de producir 5.5 millones de maíz por la sequía; al concluir este año, las importaciones de maíz de México sumarán 15 millones 541 mil toneladas.

Para 2019-2020 se estima que el consumo del cereal llegará a las 44.7 millones de toneladas, un incremento de 2.3% en comparación con el periodo anterior.

"Desde febrero de este año, advertimos que de continuar con una política principalmente asistencialista se condenaría al campo mexicano al abandono y a que nuestro país pierda su capacidad productiva a mediano plazo", advirtió el vocero de la coordinadora, Jesús Gutiérrez Valencia.

"Se prefiere gastar en políticas clientelares, esperamos que los diputados no aprueben a raja tabla y sin mover ni una coma al Presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal".

