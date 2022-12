Sismo en Tecpan, Guerrero, afortunadamente sin daños mayores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se tienen reportes de daños mayor en el sismo que se registro esta mañana de domigno de magnitud 6.0. y cuyo epicentro fue en Tecpan, Guerrero.

“El reporte que tenemos sobre el sismo en Tecpan, Guerrero, es que afortunadamente no hay daños mayores”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la red social, el jefe del Ejecutivo federal difundió una serie de videos de las llamadas que sostuvo desde su oficina en Palacio Nacional con Evelyn Salgado (Morena), gobernadora de Guerrero y con Laura Velazquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

La Gobernadora de Guerrero le informó al presidente López Obrador que no hay pérdidas que lamentar y que solo fue el susto por el movimiento telurio.

“Buen día, ¿cómo estamos, qué reporte tienes?”, pregunta el Mandatario federal a la gobernadora.

“Todo muy bien, hasta el momento se están haciendo el recorrido en Tecpan, donde fue el epicentro, pero hasta el momento no hay perdidas que lamentar y están haciendo revisión de daños en los hoteles, en la franja costera está todo muy bien no hay daños hasta el momento. Yo le voy estar reportando si ahora Protección Civil me reporta algo diferente, pero hasta el momento no hay daños que lamentar, solo el susto.

“Qué bien, que bien, de todas maneras, cuando tengas ya otro reporte me informas, me informa”, le pide el jefe del Ejecutivo federal a la gobernadora.

En otro video difundido, Laura Velásquez le confirmó al presidente López Obrador que el epicentro fue en Tecpan, Guerrero, que no se reportan daños en ese estado, ni en la Ciudad de México.

Detalló que en el puerto de Acapulco, Guerrero, se están haciendo sobrevuelos y donde se estima que no tampoco hay daños.

Reporte de sismo del 11-12-2022 de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado

