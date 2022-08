Sin pruebas para decir que los 43 de Ayotzinapa están muertos: Vidulfo Rosales, abogado de los padres

Chilpancingo.- El abogado de las madres y padre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) no da “certezas científicas” de que los normalistas “estén sin vida” porque las pruebas no se han corroborado.

“Lo que hoy se tiene en el informe todavía no alcanza un nivel de esclarecimiento, todavía no alcanza para decirles a los padres y madres, aquí están los restos o aquí están los elementos técnicos científicos de lo que habría ocurrido. Entonces no podemos afirmar que sí”, dijo el abogado.

En una conferencia virtual, Rosales Sierra reconoció que el informe de la Covaj presenta avances. Indicó que hay cuatro puntos esenciales.

El primero, es el reconocimiento que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, es un crimen de Estado.

El segundo es que el informe establece responsabilidades a autoridades municipales, estatales y a fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Estatal y militares del 27 y 48 Batallón de Infantería, ambos con sede en Iguala, así como de la 35 Zona Militar, “incluso altos mandos implicados directamente en la desaparición de los jóvenes”.

El tercer punto es que el informe muestra que hubo un ataque a “gran escala” contra los normalistas.

“Lo que está diciendo este informe es que la agresión se estuvo desarrollando en varios escenarios en Iguala, en el crucero de Santa Teresa, Periférico Norte, Palacio de Justicia y otros, mientras que la agresión a Julio César Mondragón se dio en otro escenario. La simultaneidad de la agresión dio pie a que participaran varios actores estatales y no estatales.



“Es decir, se trató de un hecho complejo y no como se estableció con anterioridad que en un punto determinado detuvieron a todos los estudiantes. Ha quedado evidenciado que los estudiantes se estuvieron moviendo en distintos lugares y, entonces hubo la capacidad de los agresores de ocupar todo este espacio, estamos hablando de casi toda la ciudad de Iguala y la periferia. Se necesitó una operación de gran escala para poder agredir a los estudiantes”, explicó el abogado.

El último punto, el más complicado y polémico, dijo el abogado, es el paradero y suerte de los normalistas. “Decir que somos muy objetivos, pues no vamos a desestimar lo que está aportando el informe, pero tampoco hay una aceptación total, dijo.

Rosales Sierra explicó que el informe habla de que la mayoría de los estudiantes están sin vida y que esta hipótesis se sustenta en pruebas técnicas, pero que no han sido corroboradas.

“Se necesita pasar a un segundo nivel de corroboración para ver si lo que afirma efectivamente tiene el sustento que nos pueda dar una certeza científica. Seguramente Alejandro Encinas ya entregó estas pruebas técnicas a la Fiscalía General de la República para que someta a un tamiz científico esta prueba técnica. Por nuestra parte, haremos lo propio. Las madres y padres estamos pidiendo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con su expertos independientes, que también puedan someter a un tamiz científico esta prueba técnica que sustenta que la mayoría de los jóvenes estaría sin vida”, dijo el abogado.

