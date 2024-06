Los capitalinos buscan mejores opciones para movilizarse en la Ciudad e incluso aportar su granito de arena para reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Sin embargo, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, se pudo observar que los usuarios de bicicletas eléctricas, en su mayoría, no portaban equipo de seguridad y transportaban a menores de edad.

En contraste, Isaías Martínez, un hombre de poco más de 70 años, sigue pedaleando después de una operación de rodilla. Con casco y googles para su protección, ha optado por cambiar de bicicleta convencional a una eléctrica. Sin embargo, comenta que también es para contribuir a un medio ambiente más limpio.

El hombre rueda por las calles del Centro Histórico. “Recorro 2 kilómetros diario por el medio ambiente y principalmente por salud, porque me cambiaron la rótula de la rodilla”, expresó Isaías.

De acuerdo con la organización Ecoinvent, la huella de carbono de una bici eléctrica es 16 veces inferior a la de un coche convencional y seis veces menor al de una moto de baja cilindrada. Respecto a una bicicleta convencional, la eléctrica emite 60% más de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Además de disminuir el impacto ambiental, los usuarios de este transporte aseguran que al usar bicicletas eléctricas mejoran su movilidad en la ciudad. “Te puedes meter por todos lados”, comentó Sergio, un joven capitalino.

Agregó que una desventaja es el precio de estos vehículos. “Esta me costó la mitad de una motoneta. Quince mil pesos me costó, yo diría que no es tan barato como pensaba”.

Sobre lo anterior, Isaías Martínez explicó que a largo plazo es más redituable una bicicleta eléctrica que pagar taxis o los múltiples servicios de un automóvil y dijo que las facturas de electricidad no aumentan “demasiado” al final del mes.

Respecto a esto, Ángel, encargado de las importaciones e inventarios de una marca de e-bikes asegura que es más económico un recibo de luz que uno de gasolina.

“Si comparas una factura de gasolina contra una de electricidad, esta última va a ser mucho más pequeña. Económicamente te va consumir bastante dinero los servicios de un carro que de una e-bike. Además, es muy bajo el consumo de electricidad de carga de una bici, es como si ocuparas el microondas por cuatro horas, aproximadamente”.

Pero, si es más barato o no, lo cierto es que la cantidad de bicicletas eléctricas en las calles y la necesidad de regularlas va en aumento. Ángel asegura que la venta de bicicletas eléctricas ha aumentado 60% en comparación con el año pasado.

Debido a este incremento, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, busca adaptar el Reglamento de Tránsito de la CDMX para que este tipo de vehículos eléctricos sean emplacados si superan una velocidad de 25 kilómetros por hora.

Recuerda que si estás pensando en adquirir una bicicleta eléctrica debes de utilizar equipo de seguridad y respetar el reglamento de tránsito de este tipo de vehículos.