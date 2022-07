Simpatizantes de Ebrard exigen a Mario Delgado piso parejo y reglas claras

Ante los presuntos actos anticipados de campaña en los que pudieran estar incurriendo algunos de las y los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 en Morena, la organización “Progresistas por la unidad y piso parejo”, que encabeza la senadora Martha Lucía “Malú” Mícher Camarena junto con otros militantes que apoyan las aspiraciones del canciller Marcelo Ebrard, pidió a la dirigencia del partido que fije reglas claras y piso parejo para que la competencia sea democrática y se abandonen prácticas del viejo régimen.

En conferencia de prensa, la legisladora por Guanajuato exigió al presidente de Morena, Mario Delgado, que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales, se establezcan mecanismos y límites precisos que construyan bases equitativas para la realización de actividades con los militantes y simpatizantes, y se convoque a una reunión con representantes de las y los interesados en participar en este proceso interno “para acordar mecanismos ordenados, equitativos y justos que pongan la muestra a las demás fuerzas políticas de la calidad democrática de nuestro proceder”.

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos, que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades (…) y eso nos nos duele porque no es lo que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Sin referirse a algún o alguna aspirante en particular, Martha Lucía Mícher advirtió que lo que está en juego es la consolidación del proyecto de la 4T, no ambiciones ni proyectos personales, por lo que Morena se debe apegar a los principios establecidos por el presidente de “no mentir, no robar, no traicionar y no simular en los procesos internos”.



Puntualizó que este pronunciamiento busca llamar a la unidad y evitar lo que López Obrador padeció y contra lo que luchó toda su vida: las viejas prácticas de la mafia del poder.

Por otra parte, la senadora pidió que este mismo año se establezcan los mecanismos para la definición de quien encabezará el proyecto 2024-2030 en Morena.

En este sentido, propuso que se tome como ejemplo el proceso de elección que se realizó en 2011, cuando compitieron por la candidatura presidencial Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

“Consistentes en encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para todas las ciudadanía tal y como sucedió en 2011 en un ejercicio pactado entre el actual presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, en aquel momento jefe de gobierno. Consideramos que este proceso debe ser acordado y definido en este mismo año.

“Al igual que en aquella ocasión, cada aspirante deberá proponer una empresa encuestadora, y así mismo, se decida de mutuo acuerdo la empresa independiente que supervise los trabajos, y que las preguntas sean acordadas por consenso entre quienes aspiren a participar en el proceso interno tomando como modelo aquellas que acordaron nuestro presidente y el actual canciller”, señaló.

Malú Micher recordó que las preguntas en aquella ocasión fueron:

-¿Cuál es su opinión hacia los personajes mostrados?

-¿Por quién o quiénes nunca votaría?

-¿Si los candidatos a la presidencia en 2012 fueran los siguientes usted por quién votaría?

-De un grupo de cinco, ¿por quién votaría?

-¿A quién de los personajes en la tarjeta preferiría usted como presidente?

“Esa fue una base y un acuerdo que nosotras y nosotros consideramos que podría tomarse como parte de este método”, recalcó la senadora.

Mícher Camarena advirtió que su grupo se está organizando en todo el territorio nacional para defender los intereses del pueblo, a la 4T y al Presidente, y así mismo “apoyar a quien creemos es la mejor opción para continuar y profundizar la transformación social en marcha: Marcelo Ebrard Casaubón”.

