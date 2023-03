Si debiera algo, no estaría aquí, afirma Ebrard

A meses de la elección del candidato a la presidencia de Morena, el canciller Marcelo Ebrard presentó su biografía titulada El camino de México, que calificó como un ejercicio de transparencia y prueba de su congruencia personal y política.

Ebrard Casaubon fue recibido al grito de “¡presidente!, ¡presidente!” en el Palacio de Minería, y afirmó que no debe nada en estos 42 años de trayectoria. “Si debiéramos algo, si fuéramos gente chueca hoy no estaríamos aquí”, sostuvo.

Expuso que el libro de editorial Aguilar “tiene como objetivo un mensaje: Lo que tenemos para la contienda que se avecina, cada cual lo que somos y lo que hemos hecho, lo demás no importa. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona. Eso es lo que proponemos. La congruencia allí está”. Si bien en el libro no menciona nombres, señaló que ha visto traidores, o para evitar usar esa palabra, “personas que no tienen convicción ni le tienen afecto al pueblo”.

“Ustedes pueden dividir al mundo en dos: a quien le ha costado defender lo que cree, y al que no cree en nada y nunca ha tenido costo alguno; son los peces globo o los peces salmón; son los que van con la corriente o los que defienden lo que creen”, sostuvo.

El canciller destacó que México está en un buen momento de inversiones y crecimiento, como la instalación de una planta de Tesla, por lo que debe aprovechar la oportunidad.

“Tenemos todo para tomar esta oportunidad, para estar a tiempo para que nuestro país cambie para siempre; que no tengamos pobreza y que seamos una clase media mayoritaria”, manifestó.

Entre los asistentes había simpatizantes, legisladores, alcaldes, presidentes municipales e invitados del sector privado, quienes lo recibieron con aplausos al grito de “¡presidente!” al final del evento. En la presentación de la autobiografía, el periodista Ricardo Raphael afirmó que se desató una maquinaria para que Ebrard no regresara a la competencia por la Presidencia, con el asunto del accidente en la Línea 12 del Metro.