Al manifestar que “nunca ha tenido nada”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes que hay recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial de 2006, pues afirmó que “estaría yo inmensamente rico, inmensamente rico”.

En su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que durante toda su carrera política se ha dedicado a atender a los pobres y combatir a los caciques y corruptos, por lo que, señaló, no ha acumulado riquezas.

“Siempre lo he dicho, pero desde que empecé a trabajar como servidor público estoy atendiendo a pobres y a enfermos, y estoy defendiendo la justicia, y estoy luchando en contra de caciques y de corruptos, desde hace 50 años. Me da pena tener que decirlo, pero hay veces que se piensa que somos iguales. No, nosotros estamos aquí por convicción.

“Si fuese por dinero, 2 millones del narcotráfico para la campaña, estaría yo inmensamente rico, inmensamente rico”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que solo tiene una casa, refiriéndose a su quinta en Palenque, Chiapas, y la cual ya se la entregó a sus cuatro hijos.

Reveló que en su testamento ya dejó a su asistente de toda la vida, Laura González Nieto, “Laurita” su colección de libros.

“De mis bienes sólo tengo una casa. Que, por cierto, ya la entregué a mis 4 hijos, no tengo nada. Mis libros, que ya también, como tengo mi testamento, ya todos los libros de mi oficina van a ser para Laura, para Laurita.

“Y ya mis hijos tienen lo que les corresponde, Beatriz también, yo no tengo nada. Y nunca, nunca he tenido una tarjeta de crédito, nunca; es más, no sé, no sabría yo cómo llenarla, o sea, porque estoy dedicado a otra cosa”.

