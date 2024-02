AMLO exige a EU que se disculpe si no tienen pruebas de que recibió dinero del narco para campaña de 2006 El presidente López Obrador señaló que no hay una buena vecindad y cuestionó “cómo vamos a estar sentados a la mesa si ellos están filtrando información afectando, no a mí, a la institución que represento"

AMLO. Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL