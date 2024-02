Luego que ayer un juez dejó sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que la FGR le imputó al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, por el caso de Caja Libertad, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Poder Judicial y lo acusó de estar podrido y secuestrado por la oligarquía y una minoría rapaz.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que el Poder Judicial no ayuda en nada al pueblo y que no lo representa, por lo que reiteró su llamado a impulsar una reforma a este poder.

“Hubieron dos cosas ayer, esa fue una, y la otra, es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también. Y es diario es una tras otra, o sea, está podrido el Poder Judicial o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entones se necesita una reforma”, dijo.

“¿Tomarán alguna acción por parte del gobierno en el caso Collado?”, se le preguntó.

“Sí, la Fiscalía tiene un plazo, igual en este otro asunto, pero no hay que entusiasmarse mucho porque son lo mismo, acuérdense lo que sucedió cuando se establece que nadie puede ganar más que el Presidente. Esta en la Constitución, en el artículo 127 y ellos están obligados a cumplir, a respetar, a hacer valer la Constitución. Se amparan, utilizan un instrumento legaloide para violar la Constitución.

“Y así lo mismo cuando se decide en la Cámara de Diputados que es el poder que aprueba el presupuesto, es su facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y deciden que ya no iban a tener en el Poder Judicial 15 mil millones de pesos para sus privilegios de los ministros. Se amparan y queda sin efecto la decisión del Poder Legislativo. Es un supremo poder conservador. Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar al espíritu de la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910 y que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y es lo que voy a hacer”, dijo.

