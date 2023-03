Senadores en México piden al gobierno federal serenarse y no armar pleitos con EU

Senadores de todas las bancadas exhortaron al gobierno federal a ser prudente, serenarse y no armar pleitos artificiales con Estados Unidos, ello luego de la propuesta de congresistas republicanos para que agencias y militares de ese país combatan a los cárteles mexicanos para frenar violencia y tráfico de fentanilo.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que debe existir prudencia y recurrir a los mecanismos bilaterales existentes entre México y Estados Unidos en materia de combate al tráfico de drogas.

“Yo diría que lo que conviene es mantener prudencia, calma y la relación a salvo entre México y Estados Unidos. Lo que el Presidente ha hecho es mantener una posición firme, en la que coincidimos respecto de no permitir injerencias indebidas o atentados, esta actitud de pretender invadir con tropas extranjeras y perseguir a los delincuentes, al crimen organizado”, subrayó.

“Lo que conviene es mantener nuestra buena relación con Estados Unidos y el dicho y la propuesta de algunos legisladores republicanos no debe alterar esta relación”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, indicó que esta supuesta iniciativa de invasión no es tema en la Casa Blanca, porque sólo fueron manifestaciones de algunos legisladores republicanos, que no forman parte de las comisiones ni de los comités relacionados con los temas de seguridad y de combate al narcotráfico.

“Y no lo veo que vaya a llegar a una escala mayor, no lo veo así. Pero, le ha dado a México para que tengamos discurso. Para que todos salgamos a la defensa de algo y la verdad es que allá no está ni tomado en cuenta”.

Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI, exhortó al presidente López Obrador no “frivolizar” los dichos de congresistas republicanos de una supuesta invasión a México.

Dijo que es lamentable que este gobierno esté abriendo muchos frentes con Estados Unidos, cuando los republicanos lo que sólo buscan es fijar posiciones políticas a la víspera de las elecciones en ese país.

“Obviamente, nosotros debemos tener la cabeza fría, defender nuestra soberanía. Pero, no politizar como un llamado a la guerra, como si ya prácticamente estuvieran invadiendo las ciudades fronterizas, debemos de tranquilizarnos, debemos de entender que México es un país de paz, no es con la politización de las mañaneras cómo podemos resolver los conflictos que se presentan de manera cotidiana con Estados Unidos”.

El coordinador del Grupo Plural, Gustavo Madero, dijo que sorprende la posición asumida por esta administración y por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un supuesto inexistente.

“Lo mejor es que el Presidente cambie la actitud, lo mejor es que el presidente y su gobierno no se pongan al tú por tú con bravuconadas, sino tratar de encontrar mejores formas de diálogo y de colaboración y de entendimiento, eso es lo que mejor le conviene no sólo a los gobiernos, sino a los ciudadanos de ambos países”.

/ Con información de Víctor Gamboa

