Senadora Kenia López exige que el gobierno no se infiltre en marcha de defensa del INE

La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, afirmó que el país vive una crisis democrática que se agudiza con la intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) con la reforma electoral que promueve.

En rueda de prensa virtual, exigió al gobierno federal que a la marcha por la democracia y en defensa del INE convocada para el domingo 13 de noviembre no mande a represores, ni a infiltrados para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la manifestación en total libertad.

"Defensa del INE no tiene colores partidistas"

López Rabadán aseguró que la defensa del INE no tiene colores partidistas, por lo que los senadores y militantes panistas marcharán a título personal y quien así lo desee lo hará con vestimenta color rosa.

Dijo que la prioridad de los manifestantes será que se respete al INE para que México continúe con elecciones limpias, libres y democráticas, que le den el triunfo a quien gana.

“Y desde aquí decirle al gobierno que no se le ocurra meter infiltrados, que no se le ocurra generar ninguna represión, que no se le ocurra comportarse como un gobierno autoritario. (…) El presidente de la República debe dejar de estar obsesionado con la destrucción de las instituciones. (…) La violencia sistemática que el presidente López Obrador ejerce en contra del INE, en contra de las instituciones electorales, nos demuestra que hay una crisis democrática y eso debe pararse”, advirtió.

