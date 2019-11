Senado pospone para el jueves elección del nuevo titular de la CNDH

La bancada de Morena en el Senado votó a favor de que la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pase para la sesión del próximo jueves, y no se lleve a cabo hoy como estaba en la orden del día de la sesión de este martes.



La oposición calificó de un juego “tramposo” haber modificado el orden del día, pues no se está respetando el acuerdo suscrito en la sesión del pasado jueves 31 de octubre.



En voz del senador morenistas, Julio Menchaca, quien preside la comisión de Justicia, solicitó se votara que la elección de sucesor de Luis Raúl González Pérez, la siguiente sesión para lograr los consensos necesarios para alcanzar la mayoría.

“Para solicitarle que se saque de la orden del día la elección de la presidenta o presidente de la CNDH, a efecto de tener dos días más de construcción con los grupos parlamentarios para el próximo jueves”, indicó el morenista.



Por lo anterior, el senador del PAN, Damián Zepeda, calificó como “mentira” que se estén buscando los consensos, cuando en realidad lo que se está buscando son los votos para “imponer” la voluntad del Ejecutivo federal



“No hay un intento de apertura, se les ha dicho claro no va a funcionar que haya una subordinada del Ejecutivo federal, se les ha dicho que veamos otras posibilidades, la oposición está abierta, pero no es válido para el procedimiento y encontremos el consensos, no se vale patear el boto, aquí está la voluntad solo pedimos que sea autónomo, la CNDH no es oficina de la Presidencia”, afirmó.



El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, tachó de “tramposo” el procedimiento, pues dijo que de manera solidaria que fue aceptada que la tercera ronda se diera en esta sesión y no en la del próximo jueves; y acusó que el presidente López Obrador intente intervenir en el proceso desde sus conferencias mañaneras.



“No hay una razón válida para que el acuerdo sea modificado, las decisiones no se pueden tomar más allá del pleno, la Ley es muy clara, si no se logra las dos terceras partes se votan las ternas necesarias. Es una trampa, nos pidieron solidaridad para hacer el proceso, y ahora nos cambiaron”, externó.



El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que lo que se está haciendo es cambiar el acuerdo, pues si bien es una facultad del pleno modificar el orden del día, “el acuerdo tomado se está cambiando porque se establecía que la tercera ronda se llevaría a cabo la sesión siguiente, es decir, hoy”, refirió.



El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, dijo que no solo se va estar en falta, sino que se está actuando más allá de la Ley, además de que “vamos a ensuciar el proceso y eso no ayuda a la legitimidad”, asentó.

Debido a que para modificar el orden del no se requiere del voto de la mayoría calificada, sino simple, Morena tuvo ventaja junto con sus aliados.



Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que para él, el nuevo titular de la CNDH debe ser una persona que haya padecido en carne propia “violaciones” a los derechos humanos, más que un profesional en la materia.



“Esta decisión la va a tomar el Senado, pero mi opinión es que no sean solo profesionales de los derechos humanos, profesionales en el sentido que estudiaron una maestría, un doctorado, son académicos, pero más a la gente que ha padecido en carne propia de violaciones a los derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda”, aseveró en conferencia.

cev